Por: Dr. Franklin Córdova-Ramirez

El Mensajero Católico

En un acontecimiento sin precedentes en la historia de Perú, tres millones de

personas salieron a las calles de Lima, para dar la bienvenida al Santo Padre, quien llegaba a estas tierras por ese vínculo personal y profundo que lo une desde sus inicios de su vida como misionero agustino.

Todo esto lo podemos entender al escuchar sus discursos y homilías, quien empezaba diciendo que él también es peruano; porque está unida desde el inicio de su vida pastoral en la Prelatura de Chulucanas en la Serranía de Piura, después de algunos años llegó a trabajar a Trujillo como formador de sacerdotes y

posteriormente antes de ser nombrado obispo de la Diócesis de Chiclayo, adquiere la nacionalidad peruana y, luego, inicia allí su ministerio episcopal, marcando la diferencia porque trabajó junto con su pueblo, él conoce la realidad peruana desde su vivencia y, además, compartió la vida de su gente escuchado sus preocupaciones, el trabajo, sus comidas, es decir, él era un peruano más.

Por todo ello, lo principal de su mensaje fue un llamado a la reconciliación, la esperanza y la construcción del bien común frente a la adversidad.

Se entiende la visita del Papa León XIV al Perú como la de un pastor que regresa a su tierra para consolar y fortalecer a su pueblo para hacer un llamado a la conversión personal y |

comunitaria, a combatir la violencia con caridad y a no dejar solos a los más pobres, que son los pilares fundamentales para reconstruir el tejido social en momentos difíciles.

¡Dios siga bendiciendo a la Iglesia! ¡Que Dios nos siga dando pastores, que la Iglesia necesita!