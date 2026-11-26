Por: Miguel Moreno-Iberico

El Mensajero Católico

El jueves 29 de octubre, los Agentes Pastorales — sacerdotes, religiosas y laicos — que realizan su ministerio con las comunidades hispanas de la Diócesis de Davenport, vivieron una jornada de reflexión, oración y planeación en la Casa de Retiros de las Hermanas de la Humildad. El encuentro permitió fortalecer la fraternidad entre quienes acompañan la vida parroquial y proyectar los pasos pastorales de nuestra Iglesia local.

Padre Rudy hizo una presentación de la memoria histórica de la presencia de la comunidad hispana en nuestra diócesis, ofreciéndonos el gran reto de seguir el camino que nos dejaron los evangelizadores que pasaron por estas tierras.

En un dialogo fraternal, se habló de dos cosas importantes:

• El diaconado permanente en español, señalando la importancia de promover las vocaciones y apoyar la formación de los candidatos, sentenciando esta reflexión diciendo: Cada candidato es responsabilidad de todos.

• Expresamos nuestras sugerencias de lo que podría ser la celebración de los 500 años de la aparición de la Virgen de Guadalupe. Se compartieron ideas de lo que podría ser esta fiesta y como puede impactar no solo a las comunidades hispanas, sino a toda nuestra diócesis.

En esta jornada también se agradeció y se reconoció el trabajo misionero de las hermanas Misioneras Cruzada de la Iglesia, quienes celebran su tercer año de ministerio en la Diócesis de Davenport. Su entrega, cercanía y testimonio misionero están marcando una huella significativa en el acompañamiento pastoral de los fieles.

Con espíritu de comunión y esperanza, los agentes pastorales concluyeron el encuentro comprometidos a seguir impulsando una pastoral cercana, viva y atenta a los retos de nuestra comunidad.