Bringing change to communities/Llevando el cambio a las comunidades

Dear Brothers and Sisters in Christ,

Our diocese will take up the national collection for the Catholic Campaign for Human Development (CCHD) this weekend. Your support for this collection brings change to communities across the country and empowers those living in poverty to transform their communities into reflections of the Kingdom of God.

Since 1969, the Catholic Campaign for Human Development (CCHD) has refined an approach that combats poverty by empowering organizations in local communities to identify solutions to the root causes of poverty and injustice.

Restorative justice is a strategy for preventing crime and fostering community reconciliation by reducing repeat offenses and enhancing the well-being of individuals and communities affected by crime. Measures include victim-offender dialogue, educational programs, accompaniment of vulnerable youth, and reentry preparation for those currently incarcerated. Restorative justice can also include prison diversion programs, more specifically drug court and mental health court. These two programs here within the Diocese of Davenport come as a direct result of community organizing that has been supported by local and national CCHD funding.

For more than 30 years, the Restorative Justice Mediation Program (RJMP) in San Diego County, California, has partnered with law enforcement and other county government agencies to foster dialogue between offenders and victims of crime and to prepare inmates for release by offering reentry and vocational programming. With funds received from CCHD, RJMP received approval from the California Department of Corrections to introduce its Peacemakers Institute, which allows inmates to reduce time served by participating in reentry and vocational programs. With this approval, RJMP offerings can now be found in carceral institutions throughout California, both state and federal facilities.

Your support for the collection for the Catholic Campaign for Human Development helps organizations like RJMP to build on their success by implementing innovative approaches to community justice and transformation.

Please prayerfully consider how you can help CCHD this year. If you would like more information about the collection and the people it supports, visit www.usccb.org/cchd. Thank you for joining us to work on the margins and break the cycle of poverty.

Sincerely yours in Christ,

Most Rev. Dennis G. Walsh

Bishop of Davenport

Llevando el cambio a las comunidades

Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo,

Este fin de semana, nuestra diócesis llevará a cabo la colecta nacional para la Campaña Católica para el Desarrollo Humano (CCHD). Su apoyo a esta colecta genera cambios en comunidades de todo el país y empodera a quienes viven en la pobreza para transformar sus comunidades en reflejos del Reino de Dios.

Desde 1969, la Campaña Católica para el Desarrollo Humano (CCHD) ha perfeccionado un enfoque que combate la pobreza capacitando a organizaciones de las comunidades locales para identificar soluciones a las causas profundas de la pobreza y la injusticia.

La justicia restaurativa es una estrategia para prevenir el delito y fomentar la reconciliación comunitaria mediante la reducción de la reincidencia y la mejora del bienestar de las personas y comunidades afectadas por el delito. Entre las medidas se incluyen el diálogo entre víctimas y delincuentes, programas educativos, el apoyo a jóvenes vulnerables y la preparación para la reinserción de quienes se encuentran actualmente encarcelados. La justicia restaurativa también puede incluir programas de desvío de la prisión, más específicamente tribunales de drogas y tribunales de salud mental. Estos dos programas, dentro de la Diócesis de Davenport, son el resultado directo de la organización comunitaria, que ha contado con el apoyo de fondos locales y nacionales del CCHD.

Durante más de 30 años, el Programa de Mediación de Justicia Restaurativa (RJMP, por sus siglas en inglés) del condado de San Diego, California, se ha asociado con las fuerzas del orden y otras agencias gubernamentales del condado para fomentar el diálogo entre delincuentes y víctimas de delitos, y para preparar a los reclusos para su liberación mediante programas de reinserción y formación profesional. Gracias a los fondos recibidos del Departamento de Salud del Condado de California (CCHD, por sus siglas en inglés), el RJMP obtuvo la aprobación del Departamento de Correcciones de California para implementar su Instituto de Pacificadores, que permite a los reclusos reducir su condena participando en programas de reinserción y formación profesional. Con esta aprobación, los servicios del RJMP ahora están disponibles en instituciones penitenciarias de todo California, tanto estatales como federales.

Su apoyo a la colecta para la Campaña Católica para el Desarrollo Humano ayuda a organizaciones como RJMP a consolidar su éxito mediante la implementación de enfoques innovadores para la justicia y la transformación de la comunidad.

Por favor, considere en oración cómo puede ayudar a CCHD este año. Si desea más información sobre la colecta y las personas a las que apoya, visite www.usccb.org/cchd . Gracias por unirse a nosotros para trabajar con los más necesitados y romper el ciclo de la pobreza.

Sinceramente tuyo en Cristo,

Rev. Mons. Dennis G. Walsh

Obispo de Davenport