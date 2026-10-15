Supporting missionary work across the world/Apoyo a la labor misionera

Dear Brothers and Sisters in Christ,

On the weekend of Oct. 17-18, we celebrate World Mission Sunday, a powerful reminder of our shared responsibility to proclaim the Gospel to all nations. It is a day when Catholics around the world unite in prayer and solidarity to support the missionary work of the Church.

We are all called to be a part of this mission work. In his last words before ascending to heaven, Jesus told us, “Go therefore and make disciples of all nations” (Mt 28:19), and for 2,000 years the Church has been at work in this task. And we are far from finished! Two-thirds of the people alive — 5.5 out of 8.1 billion — still have no relationship with Christ or his Church. Bringing people to Jesus is the work of the Church, and all of us together have a part to play. Today, we have a singular means to do so: World Mission Sunday.

The collection we conduct for Mission Sunday helps extend the Church’s missionary work to places where the Church barely exists, where the Gospel has never been heard before, and where the Church is too young, too persecuted, or too poor to sustain herself.

On World Mission Sunday, we stand in solidarity with the missionaries, priests, religious sisters and brothers, and lay leaders serving in the 1,130 mission dioceses — spanning Asia, Africa, Latin America, Oceania, and the Middle East — that depend on our prayers and financial support to continue proclaiming Christ and building His Church.

The year’s World Mission Sunday celebration is unlike any other in our lifetime for two reasons.

First, this World Mission Sunday marks the 100th anniversary of its establishment by Pope Pius XI in 1926. This centenary is an opportunity to mark it with renewed missionary zeal. This year’s theme, “One in Christ, United in Mission,” chosen by Pope Leo XIV, invites us to rediscover the profound unity we share in Christ through baptism and how our baptismal identity overflows into the mission to bring others into communion with God and us.

Secondly, the beatification of Archbishop Fulton Sheen on Sept. 24 reminds us of the importance of the missions. While many know him best for his TV presence, books, and charismatic eloquence, he repeatedly said, “My greatest love has always been for the missions of the Church.” For 16 years, as national director of The Pontifical Mission Societies in the United States, he poured his talents into World Mission Sunday and distributed the proceeds diligently to the missions. We can surely count on his intercession for World Mission Sunday 2026.

Pope Leo XIV recognizes how important World Mission Sunday is for the Church. He spent a large part of his priestly ministry as a missionary in Peru, serving communities in the Andean highlands and rural villages, and has noted how dependent he was on the support of the Church universal through World Mission Sunday.

Last year, he became the first pope in history to record a short video that could be played before Mass, in which he appealed, “Please help me help missionaries everywhere.” That’s what World Mission Sunday does: to help Pope Leo care for the 1,130 missionary dioceses and territories under his supervision through the Dicastery for Evangelization. Please respond to his appeal as generously as you can.

I am praying that World Mission Sunday will be a blessing for our diocese and help foster increased zeal for the missions within all of us. Let us pray together that the Holy Spirit will renew in us the fire of the early Church, that we might truly be One in Christ, United in Mission, and that we will grow in missionary awareness, solidarity, and responsibility.

In hope, united in Christ’s mission,

Most Rev. Dennis G. Walsh, Bishop of Davenport

Apoyo a la labor misionera

Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo:

El fin de semana del 17 y 18 de octubre celebramos el Domingo Mundial de las Misiones, un poderoso

recordatorio de nuestra responsabilidad compartida de proclamar el Evangelio a todas las naciones. Es un día en el que los católicos de todo el mundo se unen en oración y solidaridad para apoyar la labor misionera de la Iglesia.

Todos estamos llamados a ser parte de esta obra misionera. En sus últimas palabras antes de ascender al cielo, Jesús nos dijo: «Vayan, pues, y hagan discípulos a todas las naciones» (Mt 28, 19), y durante 2.000 años la Iglesia ha estado trabajando en esta tarea. ¡Y estamos lejos de haber terminado! Dos tercios de las personas vivas —5.5 de 8.1 mil millones— aún no tienen una relación con Cristo o con su Iglesia. Llevar a las personas hacia Jesús es la labor de la Iglesia, y todos nosotros, juntos, tenemos un papel que desempeñar. Hoy tenemos un medio singular para hacerlo: el Domingo Mundial de las Misiones.

La colecta que realizamos para el Domingo de las Misiones ayuda a extender la obra misionera de la Iglesia a lugares donde esta apenas existe, donde el Evangelio nunca se ha escuchado antes, y donde la Iglesia es demasiado joven, demasiado perseguida o demasiado pobre para sostenerse por sí misma.

En el Domingo Mundial de las Misiones, nos solidarizamos con los misioneros, sacerdotes, religiosas, religiosos y líderes laicos que sirven en las 1.130 diócesis de misión —que abarcan Asia, África, América Latina, Oceanía y Oriente Medio— y que dependen de nuestras oraciones y apoyo financiero para continuar proclamando a Cristo y edificando su Iglesia.

La celebración del Domingo Mundial de las Misiones de este año es diferente a cualquier otra en nuestra vida por dos razones.

En primer lugar, este Domingo Mundial de las Misiones marca los 100 años, aniversario de su institución por el Papa Pío XI en 1926. Este centenario es una oportunidad para conmemorarlo con un renovado celo misionero. El tema de este año, «Unos en Cristo, Unidos en la Misión», elegido por el Papa León XIV, nos invita a redescubrir la profunda unidad que compartimos en Cristo a través del bautismo y cómo nuestra identidad bautismal se desborda en la misión de llevar a otros a la comunión con Dios y con nosotros.

En segundo lugar, la beatificación del Arzobispo Fulton Sheen el 24 de septiembre nos recuerda la importancia de las misiones. Aunque muchos lo conocen mejor por su presencia en la televisión, sus libros y su elocuencia carismática, él dijo repetidamente: «Mi mayor amor siempre ha sido por las misiones de la Iglesia». Durante 16 años, como Director Nacional de las Obras Misionales Pontificias en los Estados Unidos, entregó sus talentos al Domingo Mundial de las Misiones y distribuyó diligentemente los fondos recaudados a las misiones. Sin duda, podemos contar con su intercesión para el Domingo Mundial de las Misiones 2026.

El Papa León XIV reconoce cuán importante es el Domingo Mundial de las Misiones para la Iglesia. Pasó gran parte de su ministerio sacerdotal como misionero en el Perú, sirviendo a comunidades en los altos Andes y en aldeas rurales, y ha señalado cuán dependiente era del apoyo de la Iglesia universal a través del Domingo Mundial de las Misiones.

El año pasado, se convirtió en el primer papa de la historia en grabar un breve video para ser reproducido antes de la Misa, en el cual apeló: «Por favor, ayúdenme a ayudar a los misioneros en todas partes». Eso es lo que hace el Domingo Mundial de las Misiones: ayudar al Papa León a cuidar de las 1.130 diócesis y territorios de misión bajo su supervisión a través del Dicasterio para la Evangelización. Les pido que respondan a su llamado de la manera más generosa posible.

Pido en oración que el Domingo Mundial de las Misiones sea una bendición para nuestra diócesis y ayude a fomentar un mayor celo por las misiones en todos nosotros. Oremos juntos para que el Espíritu Santo renueve en nosotros el fuego de la Iglesia primitiva, de modo que seamos verdaderamente Unos en Cristo, Unidos en la Misión, y crezcamos en conciencia, solidaridad y responsabilidad misionera.

En la Esperanza, unidos en la misión de Cristo,

Rev. Mons. Dennis G. Walsh, Obispo de Davenport