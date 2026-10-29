II Curso Virtual: Fortaleciendo el hogar: Resumen de nuestra segunda clase de Economía Familiar

Por Miguel Moreno-Iberico

El Mensajero Católico

El pasado miércoles 14 de octubre tuvimos el gusto de reunirnos en nuestra segunda clase virtual sobre Economía Familiar, transmitida de 7:00 p.m. a 8:00 p.m. Agradecemos al profesor Víctor Álvarez por guiarnos con consejos prácticos y sencillos para administrar mejor los recursos del hogar y cuidar las finanzas de nuestras familias.

Los animamos a seguir acompañándonos en estas charlas de formación que se realizan cada segundo miércoles de mes. Nuestra próxima cita será el miércoles 11 de noviembre, de 7:00 p.m. a 8:00 p.m., donde abordaremos un tema muy importante para nuestros hogares: la violencia en las escuelas.

Los invitamos a toda la comunidad a participar en nuestra próxima clase virtual. Vía Zoom: Numero de Reunión: 851 3916 7895. Palabra Clave: JESUS.

¡Los esperamos para seguir aprendiendo y creciendo juntos como comunidad!

De diferentes partes de nuestra diócesis, de forma individual, familiar y comunitaria, participan de nuestras sesiones de formación virtual. ¡Te esperamos!