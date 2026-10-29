Creciendo en la fe: Una jornada de formación y de fraternidad

Contribuido
Los participantes del Programa de Formación “San Francisco de Asis” junto a Mons. Dennis, padre Rudy y padre Martin, quien ofreció la clase.

Por Miguel Moreno-Iberico
El Mensajero Católico

El pasado 26 de septiembre, en el Centro Pastoral San Vicente en Davenport, se desarrolló la segunda sesión del programa de Formación Laical, cuyo tema fue Jesucristo (Cristología). Fue una experiencia sumamente enriquecedora, marcada por el aprendizaje cercano y el deseo profundo de conocer más sobre la persona y la obra de Jesucristo.

La clase estuvo guiada con claridad y cercanía por el padre Martín, quien supo conectar los conceptos teológicos con nuestra vivencia cristiana de todos los días. Lo que hizo de esta jornada un momento de comunidad y fraternidad, fue la visita y compañía del obispo Walsh y del padre Rudy, quienes se sumaron para compartir con nosotros, escuchar nuestras
inquietudes y alentarnos en este camino de formación y servicio a la Iglesia.

Al finalizar el curso, la foto de grupo capturó no solo el cansancio feliz de la jornada, sino la alegría de sentirnos una comunidad viva. Espacios como este nos reafirman en el compromiso de seguir preparándonos para servir mejor a nuestras parroquias.

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