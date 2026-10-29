Beatificación del Arzobispo Fulton J. Sheen

Por Miguel Moreno-Iberico

El Mensajero Católico

El pasado 24 de septiembre fue la beatificación del Venerable Arzobispo Fulton J. Sheen quien representa en el pueblo católico un resplandor de esperanza y un recordatorio urgente de la llamada universal a la santidad en medio de los desafíos del mundo contemporáneo.

Sabes ¿quién fue el Arzobispo Fulton J. Sheen? Fue un insigne pastor quien no solo destacó por su elocuencia y brillantez intelectual, sino por una entrega sacerdotal profundamente arraigada en el amor redentor de Jesucristo. Cuando leas estas líneas, seguro que ya sabrás que la Iglesia ha puesto como modelo de vida cristiana a este pionero de la comunicación mediática y reafirma que los medios de comunicación y las tecnologías modernas no son ajenos al plan divino de salvación, sino que se convierten en instrumentos valiosos que pueden ser santificados y puestos al servicio de la Verdad cuando están impregnados de fe y caridad. Ya hace poco, la Santa Iglesia Católica elevó también a los altares a San Carlo Acutis quien es considerado el santo de la Eucaristía y del internet.

En esta época marcada por el ruido, la confusión y la constante búsqueda de sentido, la vida del Arzobispo Sheen se erige como una brújula pastoral que nos invita a proclamar el Evangelio con valentía, audacia y la máxima claridad pedagógica, recordando que el mensaje central de la Iglesia no es una ideología transitoria, sino una Persona viva que sale al encuentro de las inquietudes profundas del corazón humano.

Te invito a que busques en alguna plataforma, videos de la vida, mensaje del Arzobispo Fulton J. Sheen.

Oración por Arzobispo Sheen

Padre Eterno, sólo Tú concedes todas las bendiciones en el Cielo y en la Tierra, a través de la misión redentora de Tu Hijo y de la acción del Espíritu Santo.

Si es Tu voluntad, glorifica a Tu siervo el Arzobispo Fulton J. Sheen, concediendo el favor que ahora te pido a través de su devota intercesión (mencione su intención).

Hago esta confiada oración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén