Supporting higher ed at CUA/Apoyando la educación universitaria en la UCA

Dear Friends in Christ,

I come to you today to ask that you consider a generous gift to the upcoming collection in support of The Catholic University of America located in the heart of our nation’s capital. Founded by a pontifical charter in 1887 as the national research university of the Church in the United States, the university has served the Church and our nation for more than 130 years.

Under the guidance of President Peter K. Kilpatrick, Ph.D., through its 12 schools, 32 research facilities and more than 250 academic programs, the university community works tirelessly on behalf of its more than 5,000 undergraduate and graduate students to help educate them to serve the Church and nation as the Catholic leaders of tomorrow.

Your gift to this collection, the only national collection taken for higher education in our country, will not only go to support students through various scholarship and financial aid programs but also helps the University better serve dioceses and parishes through innovative research initiatives and training programs, such as the Catholic Identity Professional Development program for teachers, staff, and school leaders in the Archdiocese of Chicago and an innovative program that provides lower-income, primarily Hispanic and Latino students access to a Catholic University undergraduate degree affordably and locally in Tucson, Arizona.

Our contributions are critical to both a successful academic year and to all the important work the university does on behalf of the Church and its Faithful in our country. I urge you to please make a contribution to the mission of the Catholic University, either directly at your parish or online through their site (https://engage.catholic.edu/giving). Please be generous in supporting this important collection. With prayers and expressions of gratitude I remain,

Faithfully yours in Christ,

Most Rev. Dennis G. Walsh

Bishop of Davenport

Apoyando la educación universitaria en la UCA

Queridos Amigos en Cristo:

Me dirijo hoy a ustedes para pedirles que consideren una generosa donación a la próxima colecta en apoyo a la Universidad Católica de América, ubicada en el corazón de la capital de nuestro país. Fundada por carta pontificia en 1887 como la universidad nacional de investigación de la Iglesia en Estados Unidos, universidad ha servido a la Iglesia y a nuestra nación durante más de 130 años.

Bajo la dirección de su presidente Peter K. Kilpatrick, Ph.D., a través de sus 12 facultades, 32 centros de investigación y más de 250 programas académicos, la comunidad universitaria trabaja incansablemente en nombre de sus más de 5000 estudiantes de pregrado y posgrado para ayudarlos a formarse y servir a la Iglesia y a la nación como los líderes católicos del futuro. Su donación a esta colecta, la única colecta nacional realizada para la educación superior en nuestro país, no solo se destinará a apoyar a estudiantes a través de diversos programas de becas y ayuda financiera, sino que también ayudará a la Universidad a servir mejor a las diócesis y parroquias mediante iniciativas innovadoras de investigación y programas de capacitación, como el programa de Desarrollo Profesional de la Identidad Católica para maestros, personal y líderes escolares en la Arquidiócesis de Chicago, y un programa innovador que brinda a estudiantes de bajos recursos, principalmente hispanos y latinos, acceso a un título universitario de la Universidad Católica de forma asequible y local en Tucson, Arizona.

Nuestras contribuciones son fundamentales tanto para un año académico exitoso como para toda la importante labor que la Universidad realiza en nombre de la Iglesia y sus fieles en nuestro país. Les invito a que contribuyan a la misión de la Universidad Católica, ya sea directamente en su parroquia o en línea a través de su sitio web (https://engage.catholic.edu/giving). Por favor, sean generosos al apoyar esta importante colecta. Con oraciones y expresiones de gratitud, quedo de ustedes,

Fielmente suyos en Cristo.

Rev. Mons. Dennis G. Walsh

Obispo de Davenport