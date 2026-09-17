Support the ministries of our diocese/Apoya los ministerios en nuestra diócesis

Dear Parishioner,
Recently, we published the Diocese of Davenport’s first Diocesan Impact Report, which has been shared with our parishes and is also available on our website. I hope you have had an opportunity to read it and reflect on the many ways the Church is proclaiming the Gospel and serving the people of Southeast Iowa. The stories shared in that report are more than a record of what has been accomplished. They are a reminder that each of us has a role in the Church’s mission and that together we are making a difference in the lives of others.
As I travel throughout our diocese, I continue to witness countless examples of parishioners living the Gospel with quiet dedication, serving their neighbors, sharing their gifts, and strengthening the life of the Church in ways both seen and unseen. For this faithful witness, I am deeply grateful.
The Annual Diocesan Appeal is an opportunity for all of us to participate in something greater than ourselves. While each parish has its own unique character and ministries, we are united as one diocesan family, sharing responsibility for the work of the Church throughout southeast Iowa.
Your support of the Annual Diocesan Appeal sustains ministries that touch lives every day. It helps prepare future priests and deacons, nurtures the faith of children, youth, and adults, supports families, cares for those experiencing hardship, and provides resources that strengthen every parish in our diocese. Through your generosity, the Church is able to accompany people at every stage of life and continue Christ’s mission of proclaiming the Gospel with hope and compassion.
As your bishop, I am encouraged by the spirit of faith that I encounter throughout our diocese. Together, we have the opportunity to build upon that foundation by investing in ministries that serve today’s needs while preparing the Church for tomorrow. Every gift to the Annual Diocesan Appeal is an expression of your commitment to Christ and to the mission we share.
As you reflect on the ministries highlighted in the Diocesan Impact Report, I invite you to consider how your support of the Annual Diocesan Appeal helps continue that work. I invite you to prayerfully consider making a gift to this year’s Annual Diocesan Appeal. Whatever the amount, your participation is a meaningful sign of unity and a testament to the many blessings God has entrusted to us. Together, we can continue to bring the love of Christ to our parishes, our communities, and all those we are called to serve.
Thank you for your generosity, your prayers, and your steadfast commitment to the Church. Please know that I remember you and your loved ones in my prayers, and I ask that you keep me in yours.
May the Lord continue to bless you and your family abundantly.
Sincerely yours in Christ,
Most Reverend Dennis G. Walsh
Bishop of Davenport
Apoya los ministerios en nuestra diócesis
Estimado feligrés:
Recientemente, publicamos el primer Informe de Impacto Diocesano de la Diócesis de Davenport, el cual ha sido compartido con nuestras parroquias y también está disponible en nuestro sitio web. Espero que haya tenido la oportunidad de leerlo y reflexionar sobre las múltiples maneras en que la Iglesia está proclamando el Evangelio y sirviendo a la comunidad del sureste de Iowa. Las historias compartidas en ese informe son más que un registro de lo alcanzado; son un recordatorio de que cada uno de nosotros desempeñamos un papel en la misión de la Iglesia y que, juntos, estamos marcando una diferencia en las vidas de los demás.
Al viajar por toda nuestra diócesis, sigo siendo testigo de innumerables ejemplos de feligreses que viven el Evangelio con humilde dedicación: sirviendo a sus prójimos, compartiendo sus dones y fortaleciendo la vida de la Iglesia de formas tanto visibles como invisibles. Por este fiel testimonio, les estoy profundamente agradecido.
La Colecta Anual Diocesana es una oportunidad para que todos participemos en algo más grande que nosotros mismos. Si bien cada parroquia posee su propia identidad y ministerios únicos, permanecemos unidos como una sola familia diocesana, compartiendo la responsabilidad de la obra de la Iglesia a lo largo del sureste de Iowa.
Su apoyo a la Colecta Anual Diocesana sostiene ministerios que transforman vidas todos los días. Ayuda a preparar a los futuros sacerdotes y diáconos, fomenta la fe de niños, jóvenes y adultos, apoya a las familias, cuida de quienes atraviesan dificultades y brinda recursos que fortalecen a cada parroquia de nuestra diócesis. A través de su generosidad, la Iglesia puede acompañar a las personas en cada etapa de la vida y continuar con la misión de Cristo de proclamar el Evangelio con esperanza y compasión.
Como su Obispo, me siento alentado por el espíritu de fe que encuentro en toda nuestra diócesis. Juntos, tenemos la oportunidad de consolidar esos cimientos invirtiendo en ministerios que atienden las necesidades de hoy, al tiempo que preparan a la Iglesia para el mañana. Cada contribución a la Apelación Diocesana Anual es una expresión de su compromiso con Cristo y con la misión que compartimos.
Al reflexionar sobre los ministerios destacados en el Informe de Impacto Diocesano, le invito a considerar cómo su apoyo a la Colecta Anual Diocesan ayuda a dar continuidad a esa obra. Le invito a considerar en oración la posibilidad de hacer una donación para la Colecta de este año. Sin importar el monto, su participación es un signo significativo de unidad y un testimonio de las muchas bendiciones que Dios nos ha confiado. Juntos, podemos seguir llevando el amor de Cristo a nuestras parroquias, nuestras comunidades y a todos aquellos a quienes somos llamados a servir.
Gracias por su generosidad, sus oraciones y su constante compromiso con la Iglesia. Tenga por seguro que le mantengo a usted y a sus seres queridos en mis oraciones, y le pido que me conserve en las suyas.
Que el Señor continúe bendiciéndole a usted y a su familia abundantemente.
Sinceramente suyo en Cristo,
Rev. Mons. Dennis G. Walsh
Obispo de Davenport