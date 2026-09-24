La historia de un santuario: «La Santísima Virgen tramaba algo»

Por Lindsay Steele

El Mensajero Catolico

El Padre David Paintsil considera que su profunda devoción a la Virgen María es un «tesoro» que desea compartir con el mundo. «No es solo una devoción personal», afirmó el sacerdote, párroco de las parroquias Santa María en Lone Tree y Nichols, y de la Parroquia San José en Hills. «También creo que se debe ayudar a las personas a desarrollar esa devoción».

Su amor por la madre de Jesús comenzó durante su infancia en Ghana. «Mi madre nos inculcó esa devoción; rezábamos el rosario todos los días en casa», relató el Padre Paintsil. «Esto se convirtió en algo personal para mí, incluso después de responder al llamado a la vocación sacerdotal». Fue ordenado sacerdote para la Arquidiócesis de Cape Coast (Ghana) y sirve en la Diócesis de Davenport desde 2023.

El fruto más grande de su devoción se encuentra en un terreno de 100 acres (40 hectáreas) a casi 10,000 kilómetros de distancia, en Jukwa-Krobo, Ghana. Hace unos 15 años, mientras guiaba una procesión mariana en su diócesis natal, sintió la presencia de la Madre de Jesús. «La Santísima Virgen tramaba algo, pero debía discernir y orar para saber qué era». Con el tiempo comprendió el mensaje: debía construir un santuario donde los fieles pudieran reunirse para peregrinaciones, retiros y festividades marianas.

El primer paso fue encontrar un terreno cerca de Jukwa-Krobo. Se acercó al alcalde, un católico no practicante dueño de varias hectáreas, para comprarle un sector sin desarrollar. «Padre, considérelo una donación», le respondió. Fue un pequeño milagro que le dio el espacio para dar vida a su sueño.

Con pocos recursos económicos, pero con un «fuerte apoyo local», el proyecto avanzó. Comenzaron a organizar actividades y peregrinaciones, y el lugar no dejó de crecer. Esto atrajo la atención del Arzobispo de Cape Coast, quien lo declaró santuario diocesano oficial. Establecido formalmente en 2014, hoy se le conoce como el Centro de Peregrinación de la Arquidiócesis Católica de Cape Coast, recibiendo a miles de católicos cada año.

Sin importar dónde sirva —ya sea en Ghana o en Iowa—, el sacerdote sigue buscando formas de acercar a la gente a Jesús a través de María. Dirige con frecuencia el rosario en línea para «miles de personas» y el 10 de octubre liderará una procesión mariana desde Iowa City hasta Hills. «Caminaremos en oración hacia Hills, meditando los misterios del Rosario y pidiéndole a nuestra antísima Madre que nos renueve en la fe y reavive nuestra Diócesis a través de la evangelización y el aumento de las vocaciones», escribió en el boletín parroquial. La procesión comenzará a las 8:00 a. m. en la Parroquia Santa María en Iowa City y concluirá a las 11:00 a. m. con una misa en el parque de la ciudad de Hills, presidida por el Obispo Dennis Walsh, seguida de un almuerzo comunitario.

El Padre Paintsil mantiene la esperanza de establecer un santuario mariano en la Diócesis de Davenport similar al de Ghana, aunque por ahora sigue siendo un sueño.