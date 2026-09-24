13 Años de Gracia, Diversidad y Servicio

Por Miguel Moreno-Iberico

El Mensajero Catolico

“Den gracias al Señor, porque él es bueno; su gran amor perdura para siempre.” (Salmo 107, 1)

Como un soplo, han pasado ya 13 años desde que inicié mi ministerio en la Oficina del Ministerio Multicultural de la diócesis de Davenport. Durante estos años, las huellas de cada momento vivido, de cada gesto generoso compartido permanecen como una constante, como un presente permanente.

En primer lugar, quiero elevar mi más profundo agradecimiento a Dios. Él es el motor y motivo de mi permanencia en el ministerio. “Gracias, Señor, por confiarme esta misión, por tu paciencia infinita, por sostener de tu mano a nuestra oficina en cada proyecto y por permitirme ver tu rostro en la riqueza de cada cultura que bendice nuestra comunidad.”

Asimismo, quiero agradecer a todos ustedes, que como equipo hemos realizado todas las actividades y a cada persona que nos brinda su apoyo incondicional: ¡Gracias de todo corazón! Su tiempo, sus oraciones, su confianza y su esfuerzo compartido son el combustible que permite que la misión de esta oficina se haga realidad día con día. Gracias por caminar a mi lado, por enseñarme tanto y por hacer de la diversidad un reflejo vivo del Reino de Dios.

Celebrar 13 años es recordar que la Iglesia es un mosaico hermoso donde cada cultura tiene un lugar sagrado. Me siento profundamente bendecido/a de formar parte de esta historia. Que el Señor nos siga concediendo la gracia de servir con alegría, de tender puentes y de seguir compartiendo el Evangelio con un solo corazón.

Seguimos en el Camino…