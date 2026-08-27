Un corazón dispuesto a servir: Diaconado Permanente en español

Contribuido
El diácono Frank Agnoli, director de la oficina de la Formación de los Diáconos Permanentes, haciendo su presentación en la parroquia de San Patricio
en Iowa City sobre lo que será el diaconado permanente en español. Al lado, Miguel Moreno, director del Ministerio Multicultural, quien apoyará en este proyecto de formación.

Por: Miguel Moreno-Iberico
El Mensajero Católico

El sábado 22 de agosto, la Parroquia de San Patricio en Iowa City recibió a 19 participantes hispanos, que junto a sus esposas, acudieron a la reunión informativa sobre el nuevo módulo (rama) en español de Formación de Diáconos Permanentes en la diócesis de Davenport.

En fraternidad, oraciones y un profundo deseo de servir a la Iglesia, los asistentes mostraron su voluntad de seguir comprometiéndose con el Pueblo de Dios. La alegría de contar con un trayecto formativo en su propia lengua y cultura se reflejaba en los rostros de cada uno de los presentes, marcando un momento especial para la vida diocesana.

El Diácono Frank Agnoli, director de la Oficina del Ministerio de Formación Diaconal, hizo una presentación clara, cercana y dinámica de lo que es el diaconado y de los compromisos que conlleva; por lo mismo, la exigencia y la disciplina en la formación.  Se presentó la estructura, los compromisos y las grandes bendiciones de este camino de discernimiento. Su mensaje transmitió la seguridad y el respaldo de una diócesis comprometida con el crecimiento vocacional de sus miembros.

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Este paso en la vida de la Iglesia ha sido posible por el llamado de los sacerdotes que trabajan con las comunidades hispanas, por la respuesta de Mons. Walsh a las necesidades pastorales y al diacono Frank Agnoli quien ha organizado este módulo en español con el apoyo del director de la Oficina del Ministerio Multicultural Miguel Moreno-Iberico.  Una vez más, la diócesis de Davenport enseña que la diversidad es una de las mayores riquezas de la Iglesia local, abriendo puertas para que más líderes hispanos respondan con generosidad al llamado del diaconado.”

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