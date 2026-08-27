Con la Fe Renovada: Así Inició el Nuevo Ciclo Formativo San Francisco de Asis

Por: Miguel Moreno-Iberico

El Mensajero Católico

El pasado sábado 15 de agosto, el Programa de Formación San Francisco de Asís reanudó sus actividades académicas y comunitarias con un fructífero encuentro espiritual que marcó el inicio de este nuevo ciclo formativo.

La jornada comenzó con un retiro espiritual impartido por la Hermana Marielos, quien guió a los asistentes en un espacio de reflexión y renovación interior. Durante la sesión, la religiosa destacó la importancia del compromiso y la fe en el proceso formativo, señalando: “Iniciar este ciclo en oración nos permite alinear nuestro corazón con el servicio a la comunidad y renovar nuestras fuerzas espirituales”.

Un total de 32 participantes se dieron cita para reencontrarse, compartir experiencias y reafirmar su dedicación al programa. Entre los asistentes se vivió un ambiente de entusiasmo y fraternidad. “Este retiro ha sido una verdadera bendición; nos ayuda a retomar las clases con una visión renovada y un propósito más claro”, expresó uno de los integrantes del grupo al finalizar la jornada.

La directiva del programa agradeció la excelente convocatoria y recordó a todos los miembros que la próxima sesión presencial se llevará a cabo el sábado 26 de septiembre. Se invita a toda la

comunidad a continuar con el mismo espíritu de entrega y participación activa en los próximos encuentros.