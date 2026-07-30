Se buscan candidatos para la próxima clase de diáconos

Por el Diácono Frank Agnoli

Para El Mensajero Católico

A medida que la Clase IX de Diáconos entra en su último año de formación, la Diócesis de Davenport comienza a mirar hacia la próxima clase de formación diaconal.

A partir de este mes de agosto, se pondrá en marcha el proceso de solicitud para la Clase X de Diáconos, tanto en inglés como en español. Estas serán vías paralelas como parte de un único programa de formación, reuniéndose en el mismo lugar y momento para compartir las comidas y la oración, y para que las dos clases se vayan conociendo. Las cualidades requeridas en los solicitantes idóneos se encuentran en el recuadro adjunto.

Se requieren cinco años de preparación para servir a nuestra diócesis como diácono (seis si se incluye el año de solicitud/indagación). Existen dos fases: Aspirantado (dos años) y Candidatura (tres años). Durante el primer año de Aspirantado, los candidatos se reúnen un sábado al mes. Durante los otros cuatro años de formación, las reuniones mensua-les se extienden a lo largo de un fin de semana completo (alrededor de 14 horas el sábado y 7 el domingo).

El primer paso para quienes estén interesados en postularse es asistir a una de las sesiones de información/indagación, que se llevarán a cabo durante el otoño. El propósito de estas sesiones es presentar el ministerio y la teología del diaconado, ofrecer una visión general del ministerio diaconal en los EE. UU. y en nuestra diócesis, y explicar el programa de formación. La solicitud para el programa solo se distribuirá en estas sesiones.

Quienes estén interesados en postularse para la rama en español deben asistir a la sesión informativa que se realizará en la Iglesia de San Patricio en Iowa City, el 22 de agosto, de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. Se pide a los asistentes inscribirse aquí: https://www.davenportdiocese.org/registroespanol.

Quienes deseen postularse a la rama en inglés deben asistir a una de las otras sesiones ofrecidas en la diócesis (no necesariamente a la de su decanato). Las sesiones se desarrollarán de 1:00 p. m. a 5:00 p. m. Se solicita a los asistentes inscribirse aquí: https://www.davenportdiocese.org/registration-english.

Decanato de Burlington: 2 de agosto, Parroquia de San Alfonso, Mount Pleasant.

Decanato de Ottumwa: 6 de septiembre, Salón Parroquial de la Parroquia de Santa María en Oskaloosa.

Decanato de Iowa City: 4 de octubre, Parroquia Santo Tomás Moro en Coralville.

Decanato de Clinton: 8 de noviembre, Parroquia de San José en DeWitt.

Decanato de Davenport: Catedral del Sagrado Corazón en Davenport.

La solicitud entregada en la sesión informativa deberá devolverse en un plazo máximo de tres meses, tras lo cual el aspirante (y su esposa, si aplica) tendrá una entrevista inicial con el Director de Formación Diaconal. El paso final del proceso es una entrevista del interesado (y su esposa, si aplica) con el Comité de Admisiones del Programa. Una vez concluidas las entrevistas del comité, el director presentará las solicitudes al obispo, quien tomará la decisión final sobre a quiénes invitar al primer año de formación como aspirantes. La Clase X comenzará su formación en agosto de 2027.

Además, quienes se postulen al programa en inglés deberán asistir a una serie de sesiones de preparación esta primavera. Estas sesiones les ayudarán a prepararse para el trabajo que se esperará de ellos si son admitidos en el programa. Dicha preparación se llevará a cabo en la cancillería de Davenport, de 8:00 a. m. a 3:00 p. m. Quienes se postulen al programa en español no necesitarán hacer esto, ya que habrán estado o están inscritos actualmente en el programa de ministerio laico en español.

Cualidades requeridas en los posibles solicitantes

Ser un hombre de sólida conducta moral en plena comunión con la Iglesia Católica Romana durante no menos de tres años, y estar libre de impedimentos o irregularidades canónicas.

Poseer una profunda espiritualidad y vida de oración que refleje una fe sólida y madura, en sintonía con las necesidades y la vida de la Iglesia, en equilibrio con sus necesidades personales y familiares.

Ser un participante frecuente en la vida sacramental de la Iglesia y en oportunidades de enriquecimiento de la fe para adultos, además de demostrar liderazgo en la Iglesia y en la comunidad.

Demostrar una inclinación natural de servicio hacia la comunidad eclesial y hacia todos los necesitados, con capacidad para guiar, facilitar y motivar a otros al servicio.

En caso de estar casado, acreditar un matrimonio positivo y estable de al menos cinco años y contar con el consentimiento de su esposa para ingresar al programa; si no está casado, demostrar un estado de vida célibe maduro.

Ser ciudadano de los Estados Unidos o poseer la residencia permanente; de no ser así, contar con el respaldo del obispo de su diócesis de origen.

Gozar de buena salud física y mental.

Al momento de la ordenación (2032), tener al menos 35 años y no más de 65 años.

Quienes se postulen al programa en inglés deben ser capaces de entender y hablar inglés, y haber completado la escuela secundaria o su equivalente (GED). También se requiere la capacidad y disposición para aprender y trabajar hacia una mayor fluidez en español.

Quienes se postulen al programa en español deben haber completado o estar inscritos en el programa de ministerio laico en español. Este programa de 2 años deberá completarse con éxito al finalizar el primer año de formación (Aspirantado 1). Además, los solicitantes deberán tener una capacidad básica para hablar y entender inglés, y ser capaces de trabajar para aumentar su fluidez en ese idioma.

Todos los inscritos en los programas deberán tener acceso a una computadora con conexión a internet y contar con facilidad para el manejo de dicha tecnología.

Las preguntas sobre la formación para el diaconado se pueden dirigir a: