El difunto Padre Treviño, nominado al Premio Lumen Christi

Para El Mensajero Católico

CHICAGO — La organización Sociedad de Extensión Católica anunció recientemente a los 46 nominados para el Premio Lumen Christi 2026-2027. Este galardón es el más alto honor que otorga la organización. Desde 1978, se entrega anualmente a personas que irradian y revelan la luz de Cristo presente en las comunidades a las que sirven.

Cada año, se pide a los obispos que nominen a un individuo, grupo u institución de su diócesis para este premio. En conjunto, sus historias de atención espiritual, servicio compasivo y conmovedor abnegación por los demás muestran la misión de la Iglesia en este país.

«El Premio Lumen Christi es una ventana en tiempo real al increíble impacto de las personas de fe en los Estados Unidos», declaró el Padre Jack Wall, presidente de la Sociedad de Extensión Católica. «Nacida de su amor por Dios, la dedicación de estos nominados al bien de la Iglesia y al bien de sus prójimos debería hacernos sentir a todos orgullosos de ser católicos».

De entre estos destacados nominados, se anunciará un grupo de finalistas más adelante este verano, seguido de la selección de un galardonado nacional en el otoño. Los finalistas del premio recibirán 15,000 USD cada uno, y el homenajeado nacional obtendrá 100,000$ para apoyar su ministerio.

Por parte de la Diócesis de Davenport, el difunto Padre Guillermo Treviño fue nominado a título póstumo. En los documentos de su nominación se leía:

«Siempre joven de corazón, el sacerdocio del Padre Guillermo Treviño estuvo impulsado por su ministerio hacia los jóvenes. Podía conectar con ellos mediante una variedad de temas atractivos: las quinielas del March Madness para las ligas locales de secundarias católicas, Wrestle Mania y Star Wars. Cada 31 de octubre bromeaba, señalando su rostro barbudo, diciendo que NO era una máscara de Halloween, desatando las risas».

Al regresar de un viaje a Roma tras el Encuentro Mundial de Movimientos Populares del Papa León XIV, el Padre Treviño enfermó y falleció repentinamente el 31 de octubre de 2025. «Sus jóvenes lamentaron que no estuviera allí para hacer su tradicional broma de Halloween», señalaba la nominación.

«Su inesperado fallecimiento, a tan solo 39 años de edad, fue una pérdida que se sintió profundamente en las comunidades a las que sirvió en el área rural del sureste de Iowa, especialmente entre la juventud y las familias inmigrantes que habían llegado a confiar en él no solo como sacerdote, sino como una presencia constante en sus vidas».

Ordenado en 2015, el Padre Treviño había servido más recientemente como párroco de las parroquias de San José en Columbus Junction y West Liberty. Prestó su ministerio principalmente a comunidades de inmigrantes hispanos, muchos de los cuales trabajan largas jornadas en la agricultura y en plantas empacadoras de carne, enfrentando una incertidumbre diaria.

«Su compromiso con estas familias era personal, ya que su ahijado de 18 años fue deportado en el verano de 2025 a pesar de contar con el estatus DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia). Tan solo unos años antes, en 2021, el Padre Treviño cofundó Escucha Mi Voz Iowa, un grupo de ayuda a trabajadores latinos e inmigrantes. Ahora, un equipo de líderes laicos y del clero continúa esta labor en su memoria».

El apoyo a estas familias, y especialmente a los jóvenes, fue una parte fundamental de la identidad sacerdotal del Padre Treviño. Junto con religiosas del Programa de Intercambio de Hermanas de EE. UU. y Latinoamérica de la organización Sociedad de Extensión Católica, el Padre Treviño instituyó programas que ayudaron a los padres a transmitir la fe a sus hijos. A través de su liderazgo y del respaldo de la organización, el Padre Treviño ayudó a llevar iniciativas a sus parroquias rurales que fortalecieron la formación de la fe familiar y reconocieron al hogar como la mejor vía para edificar y consolidar nuestra Iglesia.

Al reflexionar sobre el legado del Padre Treviño y su nominación póstuma al Premio Lumen Christi de este año, la ex feligresa Petra Mujica concluyó compartiendo cómo lo recuerdan con cariño los jóvenes de la parroquia: «A lo largo de su labor, el Padre Guillermo acercó la Luz de Cristo a su rebaño, con fe, esperanza y amor, de una manera sencilla, humilde y jovial».

Esta organización católica fue fundada en 1905 y trabaja en solidaridad con la gente para construir comunidades de fe católica vibrantes y transformadoras entre los pobres de las regiones más desfavorecidas de los Estados Unidos. Para más información, visite www.catholicextension.org.