¡Un nuevo pastor para Davenport!: Ordenación sacerdotal de Padre Alfonso

Por: Miguel Moreno-Iberico

El Mensajero Católico

‘La Diócesis de Davenport se vistió de gala y se inundó de un profundo ambiente de alegría y

esperanza con la ordenación sacerdotal de padre Alfonso Pizano. Rodeado de su familia, amigos, miembros del clero y una comunidad hispana

fervorosa, que daba gracias a Dios, por el nuevo presbítero quien fuera ordenado en la Catedral del Sagrado Corazón de Davenport el pasado sábado 6 de junio. Fue una ceremonia conmovedora y

profundamente espiritual.

La llegada de padre Alfonso al ministerio ordenado representa un soplo de aire fresco y un regalo divino para toda la diócesis y trae consigo una bendición muy especial para los fieles de habla

hispana. Siendo él mismo de origen hispano, padre Alfonso comprende desde dentro la riqueza de nuestras tradiciones, la calidez de nuestra fe y los desafíos culturales que viven nuestras familias.

“Vengo a servir con el corazón abierto, a caminar junto a ustedes y a ser un puente de amor y reconciliación”, lo mencionó a la salida de la Catedral.

Su ministerio pastoral estará fuertemente enfocado en acompañar, guiar y fortalecer en la parroquia de San Patricio en Iowa City y en las parroquias de San José de Columbus Junction y West iberty. Con su ordenación, la Diócesis de Davenport reafirma su compromiso de seguir construyendo una Iglesia viva, diversa y unida.

¡Oremos por el padre Alfonso, para que el Buen Pastor guíe cada uno de sus pasos en esta hermosa misión!