Proclaiming Christ’s message/Proclamando el mensaje de Cristo

Dear Brothers and Sisters in Christ,
From his first appearance after his election in May 2025, Pope Leo XIV has called upon Catholics to live in peace and unity with one another within the Church and to share this invitation to peace and unity with the whole world. Throughout history, Catholics have shared the peace and unity of Christ with the world by proclaiming the Gospel and performing works of mercy that bring comfort to the poor and vulnerable.
For centuries, Catholics have expressed our unity with the pope by giving to the Peter’s Pence Collection, which supports his mission to proclaim Christ’s message of unity and peace with the world. Our gifts to the Holy Father are “concrete signs of hope” to Pope Leo XIV that fulfill the two aims of Peter’s Pence: 1) To support the Holy Father’s mission, which extends throughout the entire world, from the proclamation of the Gospel to the promotion of integral human development, education, peace, and brotherhood among peoples: thanks also to the many activities of service carried out by the dicasteries, bodies and organs of the Holy See that assist him every day; and 2) To support the numerous charitable works in aid of people and families in difficulty, populations afflicted by natural disasters and wars, or who are in need of humanitarian assistance or support for development.
For more information on Peter’s Pence, please visit the Vatican’s Peter’s Pence website: www.obolodisanpietro.va/en.html (English) or www.obolodisanpietro.va/es.html (español).
Please prayerfully consider supporting this year’s collection as an act of hope and charity. Join our brothers and sisters in faith from around the globe to help Pope Leo XIV carry out his ministry to the Universal Church and reach out to the most marginalized in our world.
Thank you and may God bless you abundantly.
Sincerely yours in Christ,
Most Rev. Dennis G. Walsh
Bishop of Davenport
“Together, as one people, as brothers and sisters, let us walk towards God and love one another.”
—Pope Leo XIV, Homily at Mass for the Beginning of the Pontificate of Pope Leo XIV, May 18, 2025
Proclamando el mensaje de Cristo
Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo:
Desde su primera aparición tras su elección en mayo de 2025, el Papa León XIV ha llamado a los católicos a vivir en paz y unidad unos con otros dentro de la Iglesia, y a compartir esta invitación a la paz y la unidad con el mundo entero. A lo largo de la historia, los católicos han compartido la paz y la unidad de Cristo con el mundo mediante la proclamación del Evangelio y la realización de obras de misericordia que llevan consuelo a los pobres y vulnerables.
Durante siglos, los católicos hemos expresado nuestra unidad con el Papa al contribuir a la Colecta del Óbolo de San Pedro, la cual apoya su misión de proclamar el mensaje de unidad y paz de Cristo con el mundo. Nuestros dones al Santo Padre son “signos concretos de esperanza” para el Papa León XIV, que cumplen con los dos objetivos del Óbolo de San Pedro:
1) Apoyar la misión del Santo Padre, la cual se extiende a todo el mundo, desde la proclamación del Evangelio hasta la promoción del desarrollo humano integral, la educación, la paz y la fraternidad entre los pueblos; esto también gracias a las numerosas actividades de servicio que realizan los dicasterios, organismos y órganos de la Santa Sede que le asisten diariamente.
2) Apoyar las numerosas obras de caridad en ayuda de personas y familias en dificultad, poblaciones afectadas por desastres naturales y guerras, o que necesitan asistencia humanitaria o apoyo para el desarrollo.
Para obtener más información sobre el Óbolo de San Pedro, por favor, visite el sitio web del Óbolo de San Pedro del Vaticano: www.obolodisanpietro.va/en.html (inglés) o www.obolodisanpietro.va/es.html (español).
Por favor, considere en oración apoyar la colecta de este año como un acto de esperanza y caridad. Únase a nuestros hermanos y hermanas en la fe de todo el mundo para ayudar al Papa León XIV a llevar a cabo su ministerio en la Iglesia Universal y llegar a los más marginados de nuestro mundo.
Gracias y que Dios los bendiga abundantemente.
Sinceramente suyo en Cristo,
Mons. Dennis G. Walsh
Obispo de Davenport
«Juntos, como un solo pueblo, como hermanos y hermanas, caminemos hacia Dios y amémonos los unos a los unos».
— Papa León XIV, Homilía en la Misa de Inicio del Pontificado del Papa León XIV, 18 de mayo de 2025