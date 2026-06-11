Help spread the news

Dear Brothers and Sisters in Christ,

Soon our diocese will take up a collection for the Catholic Communication Campaign (CCC). Please prayerfully consider supporting the collection this year. Half of the collected funds stay here in the Diocese of Davenport, and the other half support the communication activities of the United States Conference of Catholic Bishops and other projects across the United States and abroad.

Funding from the campaign provides for the ongoing development of the diocesan website www.davenportdiocese.org. It also funds our use of monthly newsletters and social networks, such as Facebook and YouTube, to share information within and outside the diocese.

Social media has revolutionized how Catholics present the timeless and hopeful message of the Gospel — not only the means and style of communication, but also the type of content that best reaches the public and creates lasting impressions. When people feel lonely or isolated, they seek personal connections, authenticity, and stories of hope that show how the Gospel is a living and transformative message.

Using support received through CCC, the USCCB’s Office of Public Affairs creates personal, informal videos in which bishops describe both their pastoral work and their daily lives as pastoral leaders. These short videos, produced specifically for social media, introduce the bishops and invite them to reflect on their favorite saints, the significance of liturgical seasons, and personal moments in their lives, such as their vocation stories and experiences of receiving the news that they were named a bishop.

These videos are an example of how CCC enables the bishops of the United States to bring their message of hope to the public in relatable ways that resonate and foster connection with the faithful. The CCC also supports the Daily Readings page on the USCCB website, which helps users follow along with the biblical texts proclaimed at Mass and aids their prayer and meditation on Sacred Scripture.

When you participate in your diocese’s collection for CCC, half of your gift supports these national efforts, and the other half stays in your own diocese to support local communication programs that bring the Gospel to you and your neighbors.

For more information about the collection and the projects it supports, visit www.usccb.org/ccc. To support the national efforts of CCC with an online donation, please visit #iGiveCatholic at igivecatholic.org/story/USCCB-CCC.

Sincerely in Christ,

Most Rev. Dennis G. Walsh

Bishop of Davenport

Ayuda a difundir el Evangelio

Queridos hermanos y hermanas en Cristo:

Pronto, nuestra diócesis realizará una colecta para la Campaña Católica para la Comunicación (CCC). Por favor, consideren en oración apoyar la colecta este año. La mitad de los fondos recaudados permanece aquí, en la Diócesis de Davenport, y la otra mitad apoya las actividades de comunicación de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos y otros proyectos en todo el país y en el extranjero.

La financiación de la campaña permite el desarrollo continuo del sitio web diocesano www.davenportdiocese.org. También financia nuestro uso de boletines mensuales y redes sociales, como Facebook y YouTube, para compartir información tanto dentro como fuera de la diócesis.

Las redes sociales han revolucionado la forma en que los católicos presentan el mensaje eterno y esperanzador del Evangelio; no solo los medios y los estilos de comunicación, sino también el tipo de contenido que llega mejor al público y genera un impacto duradero. Cuando las personas se sienten solas o aisladas, buscan conexiones personales, autenticidad e historias de esperanza que demuestren cómo el Evangelio es un mensaje vivo y transformador.

Utilizando el apoyo recibido a través de la CCC, la Oficina de Asuntos Públicos de la USCCB (Conferencia de Obispos Católicos) crea videos personales e informales en los que los obispos describen tanto su labor pastoral como aspectos de su vida cotidiana. Estos videos cortos, producidos específicamente para las redes sociales, presentan a los obispos e invitan a reflexionar sobre sus santos favoritos, el significado de los tiempos litúrgicos y momentos personales de sus vidas, tales como las historias de su vocación y sus experiencias al recibir la noticia de que habían sido nombrados obispos.

Estos videos son un ejemplo de cómo la CCC permite a los obispos de los Estados Unidos llevar su mensaje de esperanza al público de maneras cercanas que resuenan y fortalecen la conexión con los fieles. La CCC también apoya la página de las Lecturas Diarias en el sitio web de la USCCB, la cual ayuda a los usuarios a seguir los textos bíblicos proclamados en la Misa y favorece su oración y meditación de la Sagrada Escritura.

Cuando participas en la colecta de tu diócesis para la CCC, la mitad de tu donativo apoya estos esfuerzos nacionales, y la otra mitad permanece en tu propia diócesis para apoyar los programas locales de comunicación que te llevan el Evangelio a ti y a tus vecinos. Para más información sobre la colecta y los proyectos que apoya, visita www.usccb.org/ccc. Para apoyar los esfuerzos nacionales de la CCC con una donación en línea, por favor, visita #iGiveCatholic en igivecatholic.org/story/USCCB-CCC.

Sinceramente en Cristo,

Rev. Mons. Dennis G. Walsh

Obispo de Davenport