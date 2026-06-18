OFFICIAL
Diocese of Davenport
Bishop’s Office
Davenport, Iowa 52804
Assignments
Effective July 1, 2026
Rev. Isaac V. Doucette, relieved of present assignment as parochial vicar of St. Joseph Parish, Ottumwa and St. Mary Magdalen Parish, Bloomfield, and assigned as parochial administrator of St. Wenceslaus Parish, Iowa City.
Rev. Stephen J. Witt, relieved of present assignment as interim parish administrator of St. Wenceslaus Parish, Iowa City.
Dennis Walsh Bishop of Davenport
Deacon David Montgomery Chancellor