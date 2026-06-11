Appointments – Effective June 1, 2026 and July 1, 2026

OFFICIAL
Diocese of Davenport
Bishop’s Office
Davenport, Iowa 52804

Appointments

Effective June 1, 2026
Rev. John Sterling, while remaining as Chaplain at MercyOne Genesis, assigned as temporary sacramental minister of Jesus Christ, Prince of Peace Parish, Clinton.
Effective July 1, 2026
Rev. Richard A. Adam, assigned as pastor of St. Joan of Arc Parish, Bettendorf.
Deacon Kent E. Ferris, OFS, while remaining as deacon at St. Joseph Parish, Columbus Junction and St. Joseph Parish, West Liberty, and as Director of Social Action, Director of Catholic Charities, and Director of Propagation of the Faith for the Diocese of Davenport, assigned as parish life coordinator of St. Joseph Parish, Columbus Junction and St. Joseph Parish, West Liberty.
Rev. James J. Flattery, assigned as pastor of St. Isidore the Farmer Parish, Tipton.
Rev. Dennis Martin, relieved of assignment as administrator of St. Joseph Parish, West Liberty and St. Joseph Parish, Columbus Junction.
Rev. Alfonso Pizano, Jr., assigned as parochial vicar of St. Patrick Parish, Iowa City and sacramental minister of St. Joseph Parish, West Liberty and St. Joseph Parish, Columbus Junction, with residence at St. Patrick Parish, Iowa City.

 

Dennis Walsh
Bishop of Davenport

epay

Deacon David Montgomery
Chancellor

 

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