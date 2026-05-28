La comunidad chuukesa se siente como en casa en Ottumwa

Por: Lindsay Steele

El Mensajero Católico

OTTUMWA — El viaje de fe de AnnaMaria Billy comenzó en una pequeña isla en el océano Pacífico occidental, a 6,000 millas de Iowa. “Me enseñaron a recordar siempre mis raíces”, dijo Billy, directora de evangelización de la parroquia de San José en Ottumwa. “Puedes sacar a la chica de la isla, pero no puedes sacar la isla de la chica”.

Billy y un número creciente de católicos de Chuuk —uno de los cuatro estados de los Estados Federados de Micronesia (FSM)— ahora llaman hogar a Ottumwa. Disfrutan compartir la fe, la comida y la cultura chuukesas con su nueva comunidad de fe en la parroquia de San José. Han sido “un recordatorio muy visible de la universalidad de la Iglesia, viniendo desde tan lejos”, dijo su párroco, el padre Joseph Sia.

Llegada a Ottumwa

Aunque alguna vez fue un territorio estadounidense, los FSM son ahora independientes y soberanos. Sin embargo, ambos países mantienen una relación estrecha. Los ciudadanos micronesios pueden trabajar y vivir en los EE. UU. como no inmigrantes por un período de tiempo ilimitado, y sus ciudadanos pueden servir en las Fuerzas Armadas de los EE. UU. (doi.gov).

Billy dijo que la planta procesadora de carne de cerdo JBS en Ottumwa reclutó intensamente a trabajadores chuukeses entre 2017 y 2020 ofreciendo buena paga y beneficios, y un número creciente está estableciendo su hogar en esta comunidad del centro-sur de Iowa. Los datos censales más recientes muestran que alrededor de 550 chuukeses viven en el área de Ottumwa, un poco más del 1% de la población total.

Una cálida bienvenida

El padre Jim Betzen, párroco de la parroquia de Santa María de la Visitación en Ottumwa de 2014 a 2023, notó el número creciente de nuevos asistentes a misa vestidos con vestidos florales y camisas con estampados tropicales. “A través de mis conversaciones con ellos, supe que vienen de la(s) isla(s) de Chuuk y que su primer idioma es el chuukés”, recordó en una columna de 2022 en El Mensajero Católico. “Como todas las comunidades de inmigrantes, los micronesios tienen algunos líderes bilingües. Recurro a estos líderes para conocer a la comunidad de Chuuk y para que sirvan de intérpretes”.

El padre Betzen quería que los chuukeses se sintieran como en casa y participaran en la vida parroquial. “Nos sentimos vistos y escuchados”, dijo Billy. “Él siempre nos estaba involucrando, invitándonos siempre a hacer traducciones, a venir a los eventos y a tener una fuerte presencia… Al principio, solo queríamos ser buenos católicos e ir a la iglesia, pero ellos siempre nos decían: ‘Pueden hacer más, sabemos que son capaces de más’”. Billy admite que no habría considerado postularse para el puesto de directora de evangelización sin el estímulo del padre Betzen y de Ana de la Torre, la directora de educación religiosa de la parroquia.

El padre Joseph Sia, quien más tarde se convirtió en párroco de Santa María de la Visitación, recuerda al padre Betzen hablando con entusiasmo sobre la comunidad chuukesa durante las reuniones diocesanas del ministerio hispano. “Él me inspiró”, dijo el padre Sia. Él continuó el trabajo del sacerdote con la comunidad chuukesa tras ser asignado a Santa María y a la parroquia de San Patricio en Ottumwa en 2023, después de la jubilación del padre Betzen. Los chuukeses estuvieron presentes para celebrar la fusión de las dos parroquias el año pasado.

“Nuestra parroquia ha sido bendecida con sacerdotes maravillosos”, dijo Billy. “El padre Sia refleja el entusiasmo (del padre Betzen) y su deseo de que todos necesitamos desempeñar un papel en nuestra parroquia a pesar de las nacionalidades, el idioma o los antecedentes. Hace un trabajo maravilloso al recordarnos que todos somos hijos de Dios y que deberíamos trabajar juntos”.

Superando desafíos

Los chuukeses están ansiosos por recibir los sacramentos y el clero está ansioso por administrarlos, dijo Billy. Sin embargo, rastrear los registros de bautismo necesarios para la primera comunión, la confirmación y el matrimonio sacramental puede ser un desafío debido a la estructura de múltiples islas de Chuuk. Lleva tiempo encontrar los documentos y enviarlos a Ottumwa. En los casos en que se cree que los registros fueron destruidos por inundaciones, tifones u otros desastres, los testigos presenciales pueden ofrecer su testimonio en lugar de los documentos oficiales. “Menos mal que teníamos miembros vivos que pueden testificar que estuvieron allí”, dijo Billy.

Un vínculo especial

La mayoría de los feligreses chuukeses —aunque muchos en la generación más joven hablan inglés— asisten a las misas en español los domingos debido a las similitudes culturales y las experiencias compartidas. “Ciertas palabras se sentían familiares y el estilo de las canciones es un poco similar al nuestro”, explicó Billy. Los hispanos y los chuukeses también comparten fuertes lazos familiares: “El éxito de uno significa el éxito de todos”.

A finales de 2025, la parroquia comenzó a incluir lecturas, música y tradiciones chuukesas en la cuarta misa en español del mes. “En realidad es trilingüe” porque el padre Sia da las homilías en inglés y español, explicó Billy. Fue un hito importante para la comunidad —uno que el padre Betzen había anhelado durante mucho tiempo—, pero él falleció poco antes de poder ver ese deseo hecho realidad. “Ojalá hubiera estado vivo todavía para presenciar esa primera misa”.

Acerca de Chuuk

Chuuk es un complejo de 98 islas, 14 de las cuales son volcánicas, rodeadas por una barrera de coral (pacioos.hawaii.edu). Los residentes pescan, crían cerdos y aves de corral, y cultivan una variedad de productos que incluyen taro, fruta del pan, ñame, plátanos y cocos. Las islas son populares entre los buceadores que vienen a explorar los naufragios de la laguna de Chuuk, muchos de los cuales se han convertido en la base para el crecimiento de nuevos arrecifes (britannica.com).

Grupos misioneros de España, Alemania y los Estados Unidos ayudaron a establecer el cristianismo en Micronesia. Misioneros capuchinos de Alemania establecieron la primera iglesia católica en Chuuk en 1911, según el Seminario de Micronesia, una organización patrocinada por la Iglesia que se dedica a la investigación social y al trabajo de educación comunitaria. En el censo de 2010, el 55% de los residentes de Chuuk se identificaron como católicos.

Una ‘maravillosa adición’

La comunidad chuukesa en la parroquia de San Patricio ha crecido hasta incluir a unas 100 personas, dijo Billy. Una de sus tradiciones favoritas es celebrar los días festivos de los santos patronos de sus islas de origen. El año pasado celebraron las fiestas de San José y Santa Isabel de Hungría con misas y recepciones, compartiendo su cultura y gastronomía con feligreses anglos e hispanos. “Tiramos la casa por la ventana; la comida es nuestro lenguaje de amor en cualquier cosa, ya sea un pequeño evento o una boda”, dijo Billy. “¡La comida siempre sabe mejor en buena compañía!”.

Durante las principales celebraciones litúrgicas, los chuukeses encabezan una procesión de la Biblia al comienzo de la misa para celebrar la Palabra de Dios, y colocan collares de flores alrededor del cuello de los sacerdotes, monaguillos y lectores mientras presentan las ofrendas. Varias lecturas durante la misa de Pascua de este año fueron en chuukés, dijo Billy.

“Simplemente han sido una maravillosa adición a la parroquia”, dijo el padre Sia sobre la comunidad chuukesa.