Culminó con Éxito el Primer Curso Virtual de Apologética

Por Miguel Moreno-Iberico

El Mensajero Católico

El pasado miércoles 13 de mayo llegó a su fin el curso virtual de apologética, consolidándose como un espacio fundamental de formación y crecimiento espiritual para nuestra comunidad. La última sesión no solo marcó el cierre de un ciclo de aprendizaje intensivo, sino que también se convirtió en una verdadera

celebración de comunión eclesial a la distancia.

Con una destacada participación de 67 personas conectadas desde diferentes puntos de la diócesis, este trayecto formativo demostró que las barreras geográficas no son un

impedimento cuando se trata de profundizar en las razones de nuestra fe. A lo largo del curso, y de manera especial en esta clase de clausura, los asistentes adquirieron herramientas teóricas y pastorales clave para defender, comprender y transmitir las verdades evangélicas con mansedumbre, respeto y claridad.

El entusiasmo y el compromiso de los participantes reflejan el profundo deseo de la comunidad diocesana por estar mejor preparada ante los desafíos del mundo actual. Felicitamos a los 67 graduados que concluyeron con éxito esta preparación virtual,

listos ahora para convertirse en testigos misioneros y dar razón de su esperanza en cada uno de sus entornos.