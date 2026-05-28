OFFICIAL
Diocese of Davenport
Bishop’s Office
Davenport, Iowa 52804
Appointments
Effective July 1, 2026
Rev. Louis Hammond, relieved of assignment as Chaplain at the University of Iowa Hospitals and Clinics, and assigned as pastor of Sacred Heart Parish, Newton and Immaculate Conception Parish, Colfax.
Rev. Sijo James, assigned as parochial vicar of St. John Parish, Houghton, St. James the Less Parish, St. Paul, St. Mary Parish, West Point, and St. Boniface Parish, Farmington.
Rev. William E. Reynolds, JCL, relieved of assignment as administrator of Sacred Heart Parish, Newton and Immaculate Conception Parish, Colfax.
Rev. Arulraj Dominic Savio, assigned as parochial vicar of Divine Mercy Parish, Burlington and St. Mary Parish, Dodgeville.
Dennis Walsh Deacon
Bishop of Davenport
David Montgomery
Chancellor