Support home missions/Apoya las Misiones en Casa

Dear Brothers and Sisters in Christ,

Catholic Home Missions provides valuable support to dioceses and eparchies throughout the United States, as well as its territories and former territories. These home mission dioceses are unable to support essential parish operations and diocesan ministries, often due to local economic hardship, small or widely dispersed Catholic populations, or remote locations that make travel and communication difficult.

One strong example of a home mission diocese is found in the overseas U.S. territory of American Samoa. Located in the South Pacific, American Samoa is an archipelago of seven islands situated closer to New Zealand than to the United States. In addition to its remote location, American Samoa’s population of 68,200 is concentrated on its main island, Tutuila, in and around the capital city of Pago Pago. High unemployment, combined with low incomes and reliance on imported goods, means that food scarcity is an unfortunate reality for many.

Through its education system — including two early-education Montessori schools, two elementary schools, and one coeducational Catholic high school, as well as its Hope House hospice ministry for elderly residents and children with special needs — the Diocese of Samoa–Pago Pago plays an integral role in the daily lives of Catholics and non-Catholics alike. Funds received through the Catholic Home Missions Appeal provide the resources that the dedicated clergy, religious sisters, catechists, and lay leaders need to carry out their mission.

Your participation in the annual Catholic Home Missions Appeal supports dioceses throughout the United States, including its current and former territories, that need financial help to sustain core pastoral services and missions of mercy to those they serve. Please prayerfully consider how you can support the appeal this year. To support the collection with an online donation, please use this QR code or visit #iGiveCatholic at igivecatholic.org/story/USCCB-CHM.

To learn more about the appeal and those who benefit from it, visit www.usccb.org/home-missions.

Thank you for strengthening the Church at home.

Sincerely yours in Christ,

Most Rev. Dennis G. Walsh

Bishop of Davenport

Apoya las Misiones en Casa

Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo:

Las Misiones Católicas Nacionales (Catholic Home Missions) brinda un valioso apoyo a las diócesis y eparquías en todo los Estados Unidos, así como en sus territorios y antiguos territorios. Estas diócesis de misión domestica no pueden costear las operaciones parroquiales esenciales ni los ministerios diocesanos, a menudo debido a las dificultades económicas locales, a poblaciones católicas pequeñas o muy dispersas, o a ubicaciones remotas que dificultan los viajes y la comunicación.

Un ejemplo claro de una diócesis de misión nacional se encuentra en el territorio estadounidense de ultramar de Samoa Americana. Ubicada en el Pacífico Sur, Samoa Americana es un archipiélago de siete islas situadas más cerca de Nueva Zelanda que de los Estados Unidos. Además de su ubicación remota, la población de 68,200 habitantes de Samoa Americana se concentra en su isla principal, Tutuila, en la ciudad capital de Pago Pago y sus alrededores. El alto índice de desempleo, sumado a los bajos ingresos y la dependencia de productos importados, hace que la escasez de alimentos sea una realidad lamentable para muchos.

A través de su sistema educativo — que incluye dos escuelas de Montessori- de educación temprana, dos escuelas primarias y una escuela secundaria católica mixta, así como su ministerio de hospicio Hope House para ancianos y niños con necesidades especiales — la Diócesis de Samoa–Pago Pago desempeña un papel integral en la vida diaria de católicos y no católicos por igual. Los fondos recibidos a través de la Campaña para las Misiones Católicas Nacionales proporcionan los recursos que el clero dedicado, las hermanas religiosas, los catequistas y los líderes laicos necesitan para llevar a cabo su misión.

Su participación en la colecta anual para las Misiones Católicas Nacionales apoya a las diócesis de todo Estados Unidos, incluidos sus territorios actuales y antiguos, que necesitan ayuda financiera para mantener los servicios pastorales básicos y las misiones de misericordia para aquellos a quienes sirven. Por favor, considere en oración cómo puede apoyar la campaña este año. Para contribuir a la colecta con una donación en línea, utilice este código QR o visite #iGiveCatholic en igivecatholic.org/story/USCCB-CHM.

Para obtener más información sobre la campaña y quiénes se benefician de ella, visite www.usccb.org/home-missions.

Gracias por fortalecer a la Iglesia en nuestro país.

Atentamente en Cristo,

Rev. Mons. Dennis G. Walsh

Obispo de Davenport