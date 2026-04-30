Sharing our faith and unity/Compartiendo nuestra fe y unidad

Dear Brothers and Sisters in Christ,

Soon our diocese will take up the Collection for the Church in Latin America. For more than 50 years, this collection has given Catholics in the United States an opportunity to share faith in unity with our brothers and sisters in Christ throughout Latin America and the Caribbean islands.

The year 2025 marked the 60th anniversary of the promulgation of Dei Verbum, the document on Divine Revelation issued during the Second Vatican Council. In that document, the Council Fathers call for all the Christian faithful to have “easy access to Sacred Scripture” so that they might more deeply know and love God through understanding and meditating on the Scriptures (no. 22).

To commemorate this important anniversary and help the bishops fulfill their mission to proclaim the Word of God to all people, the Catholic Biblical Federation used funds received through the Collection for the Church in Latin America to gather 130 participants for a Bible conference at the Mexico City headquarters of the Conferencia del Episcopado Mexicano in April 2025. There, biblical pastoral ministry leaders from countries throughout Latin America came together for formation in the teachings of Dei Verbum and for the opportunity to collaborate with and encourage one another in this critical pastoral ministry.

Your support for the Collection for the Church in Latin America helps Church leaders throughout Central and South America and the Caribbean to fulfill their mission to preach the Word of God and to awaken a love of Scripture in the hearts of those they serve.

Our diocese takes up this collection on the weekend of May 2-3, 2026. Please be generous toward this collection. Consider giving at Mass or through your parish’s online giving platform. To support the collection with an online donation, please use this QR code or visit iGiveCatholic at usccb.igivecatholictogether.org/organizations/usccb-church-in-latin-america.

For more information on the Church in Latin America and the many projects funded by the collection, please visit www.usccb.org/latin-america.

Sincerely yours in Christ,

Most Rev. Dennis G. Walsh

Bishop of Davenport

Compartiendo nuestra fe y unidad

Estimados Hermanos y Hermanas en Cristo:

Próximamente, nuestra diócesis realizará la Colecta para la Iglesia en América Latina. Durante más de 50 años, esta colecta ha brindado a los católicos de los Estados Unidos la oportunidad de compartir la fe en unidad con nuestros hermanos y hermanas en Cristo en toda América Latina y las islas del Caribe.

El año 2025 marcó el 60° aniversario de la promulgación de Dei Verbum, el documento sobre la Revelación Divina emitido durante el Concilio Vaticano II. En dicho documento, los Padres Conciliares hacen un llamado a que todos los fieles cristianos tengan un “fácil acceso a la Sagrada Escritura” para que puedan conocer y amar a Dios más profundamente a través de la comprensión y la meditación de las Escrituras (n. 22).

Para conmemorar este importante aniversario y ayudar a los obispos a cumplir su misión de proclamar la Palabra de Dios a todos los pueblos, la Federación Bíblica Católica utilizó los fondos recibidos a través de la Colecta para la Iglesia en América Latina para reunir a 130 participantes en una conferencia bíblica en la sede de la Conferencia del Episcopado Mexicano en la Ciudad de México, en abril de 2025. Allí, líderes del ministerio pastoral bíblico de países de toda América Latina se reunieron para formarse en las enseñanzas de la Dei Verbum y para tener la oportunidad de colaborar y animarse mutuamente en este ministerio pastoral esencial.

Su apoyo a la Colecta para la Iglesia en América Latina ayuda a los líderes de la Iglesia en toda América Central, América del Sur y el Caribe a cumplir su misión de predicar la Palabra de Dios y despertar el amor por las Escrituras en los corazones de aquellos a quienes sirven.

Nuestra diócesis realizará esta colecta el fin de semana del 2 y 3 de mayo de 2026. Por favor, sean generosos con esta colecta. Consideren realizar su donativo en la Misa o a través de la plataforma de donaciones en línea de su parroquia. Para apoyar la colecta con una donación en línea, utilice este código QR o visite iGiveCatholic en usccb.igivecatholictogether.org/ organizations/usccb-church-in-latin-america.

Para obtener más información sobre la Iglesia en América Latina y los numerosos proyectos financiados por la colecta, visite www.usccb.org/latin-america.

Sinceramente suyo en Cristo,

Rev. Mons. Dennis G. Walsh

Obispo de Davenport