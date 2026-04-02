Easter is a season of hope/La Pascua es el Tiempo de la Esperanza

Dear Friends in Christ,

As I write this letter, war continues to spread in the Middle East in what Pope Leo has called a “spiral of violence,” and threatens to engulf our planet. The future seems as uncertain as it ever has been: this year, the Bulletin of the Atomic Scientists has moved their “Doomsday Clock” to 85 seconds to midnight, signaling that the risk of human-caused planetary catastrophe is the highest it has ever been. Yet, we still proclaim: Christ is Risen! For Easter is a season of hope.

As we see an increasing turn from diplomacy to war, as human rights and dignity are trampled upon — especially for the most vulnerable, as even the name of the Risen One is used to justify aggression, hope might seem hard to come by. That’s especially so if we confuse hope for wishful thinking. Hope is much more than mere optimism, for it is rooted in God’s promise that we — together, as the body of Christ — are never alone, and never will be. Not now, not after we’ve drawn our last breath, and not after this creation ceases to be.

It is in the midst of the conflicts and calamities that unfold around us that our faith stakes its claim: It is here that Christ is found, that resurrection takes place. And the more we refuse to give in to the fear and the hatred and the temptation to violence that surrounds us, the more we choose to love instead, the more the reign of God is revealed and the more death gives way to new life. That is authentic Christian hope. That is resurrection life. That is where we place our trust, not in false prophecies claiming we can usher in the Second Coming.

Our reliance is on the one who refused the Tempter’s promise of worldly power, if only he would bend the knee to him instead of to the Father. Our reliance is on the one who entered Jerusalem on an ass, instead of a warhorse; and then went to the Cross out of love, rather than be saved by sword or armies of angels. Our “reliance is not on a God who blesses weapons” (Karl Rahner, SJ), but on a God who desires peace, for only peace and not war is holy (Pope Leo).

Please join me in praying and working for peace during this Eastertime, so the world may catch an ever-increasing glimpse of resurrection life in the midst of so much death. I hope this prayer from the Holy Father, as the Church observes a Holy Year in honor of the 800th anniversary of St. Francis of Assisi’s death, will be of some help and consolation:

Saint Francis, our brother, you who

eight hundred years ago

went to meet Sister Death as a man at peace,

intercede for us before the Lord.

You recognized true peace in the Crucifix of San Damiano,

teach us to seek in Him the source of all

reconciliation

that breaks down every wall.

You who, unarmed, crossed the lines of war

and misunderstanding,

give us the courage to build bridges

where the world raises up boundaries.

In this time afflicted by conflict and division,

intercede for us so that we may become peacemakers:

unarmed and disarming witnesses of the peace that comes from Christ.

Amen.

Sincerely in Christ,

Most Rev. Dennis G. Walsh

Bishop of Davenport

La Pascua es el Tiempo de la Esperanza

Queridos amigos en Cristo,

Mientras escribo estas líneas, la guerra continúa extendiéndose en el Medio Oriente en lo que el Papa León ha llamado una “espiral de violencia”, y amenaza con envolver a nuestro planeta. El futuro parece tan incierto como siempre: este año, el Boletín de Científicos Atómicos ha movido su “Reloj del Juicio Final” a 85 segundos para la medianoche, señalando que el riesgo de una catástrofe planetaria causada por el hombre es el más alto que jamás haya existido. Sin embargo, todavía proclamamos: ¡Cristo ha resucitado! Porque la Pascua es un tiempo de esperanza.

A medida que vemos un aumento en el abandono de la diplomacia en favor de la guerra, mientras se pisotean los derechos humanos y la dignidad —especialmente de los más vulnerables— y mientras incluso el nombre del Resucitado se utiliza para justificar la agresión, la esperanza puede parecer difícil de encontrar. Eso es especialmente cierto si confundimos la esperanza con meras ilusiones. La esperanza es mucho más que simple optimismo, ya que está arraigada en la promesa de Dios de que nosotros —juntos, como el Cuerpo de Cristo— nunca estamos solos, ni lo estaremos jamás. Ni ahora, ni después de haber dado nuestro último suspiro, ni después de que esta Creación deje de existir.

Es en medio de los conflictos y calamidades que se desarrollan a nuestro alrededor donde nuestra fe establece su afirmación: Es aquí donde se encuentra a Cristo, donde ocurre la resurrección. Y cuanto más nos neguemos a rendirnos al miedo, al odio y a la tentación de la violencia que nos rodea, y más elijamos amar en su lugar, más se revela el Reino de Dios y más la muerte da paso a una vida nueva. Esa es la auténtica esperanza cristiana. Esa es la vida de resurrección. Ahí es donde ponemos nuestra confianza, no en falsas profecías que afirman que podemos marcar el comienzo de la Segunda Venida.

Nuestra confianza está en Aquel que rechazó la promesa del Tentador de poder terrenal, si tan solo se arrodillara ante él en lugar de ante el Padre. Nuestra confianza está en Aquel que entró en Jerusalén en un asno, en lugar de un caballo de guerra. Y luego fue a la Cruz por amor, en lugar de ser salvado por la espada o por ejércitos de ángeles. Nuestra “confianza no está en un Dios que bendice las armas” (Karl Rahner, SJ), sino en un Dios que desea la paz, porque solo la paz y no la guerra es santa (Papa León).

Por favor, únanse a mí en oración y trabajo por la paz durante este tiempo de Pascua, para que el mundo pueda vislumbrar cada vez más la vida de la resurrección en medio de tanta muerte. Espero que esta oración del Santo Padre, mientras la Iglesia celebra un Año Santo en honor al 800 aniversario de la muerte de San Francisco de Asís, sea de alguna ayuda y consuelo:

San Francisco, hermano nuestro, tú que hace ochocientos años

fuiste al encuentro de la hermana muerte como un hombre pacificado,

intercede por nosotros ante el Señor.

Tú que en el Crucifijo de San Damián reconociste la verdadera paz,

enséñanos a buscar en Él la fuente de toda reconciliación

que derriba todo muro.

Tú que, desarmado, cruzaste las líneas de la guerra

y la incomprensión,

danos la valentía de construir puentes

allí donde el mundo erige fronteras.

En estos tiempos afligidos por conflicto y división,

intercede para que nos convirtamos en operadores de paz:

testigos desarmados y desarmantes de la paz que viene de Cristo.

Amén.

Sinceramente en Cristo,

Rev. Mons. Dennis G. Walsh, Obispo de Davenport