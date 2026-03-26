Programa del Liderazgo Laico para Mujeres Hispanas busca llenar vacíos en el ministerio

Por: Lindsay Steele

El Mensajero Católico

Cinco mujeres laicas hispanas de la Diócesis de Davenport han emprendido un camino de desarrollo de liderazgo a través del programa Mujer Valiente, una iniciativa de la Sociedad de Extensión Católica.

El programa comenzó en febrero de este año con un encuentro bilingüe de tres días en Miami, junto a participantes de otras diócesis. Durante el próximo año y medio, las mujeres tomarán cursos virtuales a través de la Universidad de Dayton en Ohio. Los temas incluyen: Liderazgo, inteligencia Emocional y Comunicación; Desarrollo Humano y Espiritualidad y, instrumentos para ejercer el ministerio en parroquias multiculturales, las Mujeres en la Biblia y Empoderamiento.

“No se trata solo de aprender teología desde un texto; se trata de crecimiento personal, sanación y de descubrir lo que Dios quiere de cada quien”, afirmó Miguel Moreno, director diocesano del ministerio multicultural. “El programa crea un espacio seguro y acogedor donde las mujeres hispanas pueden compartir sus historias, fortalecer su fe y darse cuenta de que sus voces importan en la Iglesia”.

La Sociedad de Extensión Católica y sus socios cubren todos los costos de la capacitación, incluyendo alojamiento y transporte, para las participantes de diócesis de misión. La Diócesis de avenport es considerada una diócesis de misión debido a su creciente población hispana, dijo Jennifer Praet, directora diocesana de Co-Responsabilidad.

Líderes laicos educados e informados son esenciales en la Diócesis de Davenport, donde la escasez de sacerdotes es “muy real”, según Moreno. Esto es especialmente cierto para las comunidades católicas de habla hispana. “Si bien las mujeres laicas no pueden asumir el papel sacramental del sacerdote, a menudo sirven en la primera línea del ministerio al visitar a los enfermos, dirigir grupos de oración, enseñar y acompañar a otros en la fe”.

Cada año pueden registrarse cinco mujeres por diócesis. Moreno se comunicó con las parroquias que tienen presencia hispana para identificar candidatas adecuadas. Tras evaluar a las solicitantes, Jennifer Praet, directora diocesana de corresponsabilidad, presentó la solicitud de subvención en enero.

La solicitud incluía una carta de recomendación del obispo Dennis Walsh. «Esta comunidad hispana es una parte tan vibrante y esencial de muchas diócesis; sin embargo, no siempre hay suficientes líderes capacitados que entiendan tanto la cultura como la estructura de la Iglesia», escribió. “Muchas de nuestras parroquias están ubicadas en comunidades rurales aisladas donde los recursos son limitados, y nuestra población católica hispana continúa creciendo. Los líderes llenos de fe son esenciales para sostener y fortalecer la vida parroquial, la evangelización y el alcance pastoral en toda la diócesis”.

Las cinco mujeres que aplicaron al programa y fueron aceptadas son:

Adela Rasso, parroquia de San Antonio, Davenport.

Maria Eloisa Muñoz Durán, parroquia de San José, West Liberty.

Veronica Tapia, Asistente Administrativa de la Oficina del Ministerio Multiculural.

Irma Perez Torrez, parroquia de San Ambrosio, Mount Pleasant.

Maria Isabel Pereznegron, parroquia de Santa María y San Matías, Muscatine.

“Cada una de estas mujeres ejemplifica un liderazgo valiente arraigado en una profunda fe católica y un servicio generoso”, expresó el Obispo Walsh.

Tapia, cuyos bisabuelos emigraron de México, aprendió a hablar español en la escuela secundaria y en la universidad como una forma de

mantenerse conectada con su herencia. Ella pensó que el programa Mujer Valiente le ayudaría a comprender las necesidades de la comunidad hispana a un nivel más profundo. «Este es un trampolín para que todos aprendamos más y nos aseguremos de estar en el camino correcto», afirmó.

Rasso, una feligresa activa cuyos dos hijos son monaguillos, vio la oportunidad como una señal de que Dios la está llamando a servir a la Iglesia de una manera más importante. «Quiero que él me guíe a donde quiera que desee que vaya», afirmó. Además de los conocimientos que ha adquirido a través del programa hasta ahora, valora el énfasis en el crecimiento personal y la reflexión. Dios “quiere la mejor versión de mí para servirle”.

Muñoz Durán es líder l itúrgica, coordinadora de coro y colíder del grupo de oración de la Renovación Carismática en su parroquia. Su liderazgo ha sido especialmente vital durante los periodos de transición dentro de su parroquia, escribió el obispo Walsh.

Perez Torrez se desempeña en el ministerio liturgico, el liderazgo parroquial, la traducción y las celebraciones culturales, trabajando para unir a las comunidades hispanas y anglosajonas en Mount Pleasant.

Pereznegron se desempeña en el ministerio de catequesis y formación en la fe, particularmente con adultos que buscan integrarse a la Iglesia Católica. Ella desea mayor formación para servir de manera más efectiva durante un tiempo de acceso reducido a la misa y al ministerio en español.

Moreno ve el programa Mujer Valiente como un trampolín para que estas mujeres asuman roles de liderazgo más importantes. “Esperamos verlas traducir su aprendizaje en acción, aumentando su participación e influencia dentro de sus parroquias locales y a nivel diocesano, fortaleciendo finalmente el ministerio hispano en toda nuestra diócesis”.

Esta es la primera vez que católicos de la diócesis participan en Mujer Valiente, señaló Praet. “La esperanza es que más personas puedan postularse en el futuro, representando a todas las parroquias con presencia hispana”.