Programa de Formación Laical “San Francisco de Asís” Orar, Fraternizar, Estudiar, Servir

Por: Miguel Moreno-Iberico

El Mensajero Católico

Este programa de Formación es la iniciativa central de la Diócesis de Davenport para la capacitación de líderes laicos, especialmente enfocada en la comunidad hispana. Busca profundizar la fe de los adultos y prepararlos para un liderazgo más activo en sus

parroquias y comunidades.

El programa no es solo académico, sino que aborda la formación desde cuatro áreas fundamentales: humana, espiritual, intelectual y pastoral. Sus metas principales son:

-Enriquecer la relación personal con Cristo.

-Proporcionar un conocimiento sólido de la doctrina y las tradiciones de la Iglesia.

-Desarrollar habilidades prácticas para el servicio comunitario (pastoral).

Las sesiones se realizar un sábado al mes, generalmente de 8:00 a.m. a 5:30 p.m.

Gran parte de las actividades se llevan a cabo en el Centro San Vicente en Davenport (780 West Central Park Ave. Davenport, Iowa 52804), aunque el programa tiene un alcance diocesano.

Entre los temas que se brindan son: Introducción a las Sagradas Escrituras, Cristología, Sacramentos, Inteligencia Emocional, Pensamiento Crítico y el uso de la Tecnología para la evangelización.

Relevancia para el Diaconado: Es importante destacar que completar al menos un año (preferiblemente dos) de este programa de formación laical es un requisito indispensable para aquellos hombres que deseen iniciar el proceso de discernimiento y formación para el Diaconado Permanente en la diócesis.

Apologética Católica

Siguiendo con nuestro calendario de formación, este sábado 21 de marzo de 2026, contamos con la presencia del Hno. Martín Zavala, quien impartió la clase de Apologética Católica. Su intervención permitió a los asistentes fortalecer las bases de su fe y adquirir herramientas para dar razón de su esperanza en el mundo actual.

La relevancia de esta sesión de Apologética radica en la necesidad actual de que el laicado católico sepa dar razón de su esperanza con caridad y firmeza. En un mundo profundamente secularizado y ante el constante cuestionamiento de nuestra

doctrina, el Hno. Martín Zavala enfatizó que la apologética no es un ejercicio de

confrontación, sino una herramienta de evangelización.

Gracias a este taller, los líderes de nuestra diócesis ahora cuentan con una base bíblica y teológica más sólida para aclarar dudas, defender la identidad católica en sus

comunidades y, sobre todo, transmitir la belleza de nuestra fe de una manera lógica y convincente.

Si usted está interesado en nuestras clases, por favor, comuníquese con la Oficina de Ministerio Multicultural: 563-888-4241. Pregunte por la Sra. Veronica Tapia o escriba a tapia@davenpordiocese.org