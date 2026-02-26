Una Mirada a la Cuaresma

Por: Anne Marie Amacher

El Mensajero Católico

Al entrar en una iglesia

católica durante la Cuaresma, es fácil identificar el tiempo litúrgico que se está viviendo. Se utiliza el color morado. No hay flores en el santuario. En algún lugar de la iglesia se encuentran símbolos como una cruz de madera o una corona de espinas. Estos forman parte de la “mirada” (apariencia) de la Cuaresma.

El color morado representa la penitencia, afirma Gale Francione, consultora de diseño litúrgico y miembro de la comisión litúrgica de la Diócesis de Davenport. De las dos

tonalidades de morado, la violeta o ligeramente “rojiza” es la que se ve habitualmente durante este tiempo de 40 días de oración, ayuno y limosna que precede a la Pascua. Las parroquias utilizan diferentes tonalidades para distinguir la Cuaresma del Adviento. Un morado más profundo y azulado representa típicamente al Adviento, señaló.

Antes de decorar para la Cuaresma, Francione dijo que las parroquias deberían empezar de cero. Retiren los objetos que no sean necesarios: sillas extra, folletos y carteles cerca de las entradas. “La Cuaresma es sencilla”, dijo. “No exageren”.

Colores de la Cuaresma

Las vestiduras tanto de sacerdotes como de diáconos son moradas. Un mantel de altar morado puede colgar por todos los lados, solo por la izquierda y derecha, o por delante y por detrás. También se pueden usar tiras largas de color morado. No debe haber inscripciones ni decoraciones en la tela. Independientemente de si se usa una tela de color o no, el mantel superior del altar debe ser blanco. Durante el cuarto domingo de Cuaresma (Domingo Laetare), se utiliza el color rosa. “Es un recordatorio de que no todo es sombrío. La Resurrección se acerca. La Pascua está cerca”, comentó.

Pilas de agua bendita

Las pilas y fuentes de agua bendita no deben vaciarse de agua, señaló el diácono Frank Agnoli, director de liturgia de la Diócesis de Davenport. Estas se vacían después de la Misa de la Cena del Señor el Jueves Santo y se rellenan después de la Vigilia Pascual. “No estamos ayunando de agua”, dijo Francione. “Anticipamos nuestro bautismo. Lo anhelamos. No estamos

eliminando nuestro bautismo. Durante la Cuaresma seguimos santiguándonos al entrar en la iglesia”.

Cobertura de estatuas, cruces, crucifijos e imágenes

“No es obligatorio cubrir las estatuas ni todos esos artículos”, dijo Francione. La práctica de cubrir las cruces e imágenes en la Iglesia a partir del quinto domingo de Cuaresma está permitida, según la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB). El Misal Romano establece las rúbricas. Si se

utilizan coberturas, de acuerdo con la rúbrica, las cruces permanecen veladas hasta el final de la Pasión del Señor el Viernes Santo. Las imágenes permanecen veladas hasta el comienzo de la Vigilia Pascual, señala la USCCB.

Otras decoraciones

Como la Cuaresma es sencilla, el santuario se decora mínimamente. Las parroquias pueden considerar la posibilidad de

colocar una cruz de madera, con o sin tela morada, en otro lugar de la iglesia o incluso en el exterior, sugirió Francione. En el interior, los lugares pueden ser el área de reunión, en lugar de una estatua que pueda ser movida, una zona de santuario o el área de la capilla. En el exterior, podría colgarse una cruz, banderines morados o cintas moradas para recordar no solo a los feligreses que es Cuaresma, sino también a quienes pasan por delante. Una corona de espinas puede formar parte de una exhibición o estar sobre una cruz de madera, pero no debe estar en el santuario. “El espacio de su parroquia determina dónde se exhiben sus artículos”, añadió.

Otros símbolos como un cuenco o jarra de agua, una cesta, plantas verdes (pero no flores) o ramas pueden formar parte de las exhibiciones.

Sacramentos

Los bautizos de infantes y los matrimonios están permitidos durante la Cuaresma, señaló el diácono Agnoli. Existen

instrucciones específicas relativas a su celebración, pero ninguna de las dos está prohibida por la Iglesia.

Decoración

Francione anima a los católicos, especialmente a quienes se encargan de las decoraciones en cualquier tiempo litúrgico, a leer las Escrituras de las próximas semanas. “Vea qué imágenes le llaman la atención y agréguelas a una exhibición si lo desea”, señaló. Para todos los tiempos litúrgicos, también anima al comité de decoración/liturgia de la parroquia a fotografiar lo realizado y escribir notas sobre cómo reaccionó la comunidad. “Algunas cosas no caen bien”, dijo. “Y eso debe anotarse. Se puede ajustar el año que viene”. En general, Francione recuerda a las parroquias que mantengan la sencillez en la Cuaresma.