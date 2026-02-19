Enrich your Lenten journey/Enriquezca su camino cuaresmal

Dear Friends in Christ,

During Lent, we’re invited to deepen our relationship and unite our hearts more fully with God and with one another. We can do this in an intentional way through the Catholic tradition of prayer, fasting and almsgiving.

The USCCB has established CRS Rice Bowl as a Lenten faith-in-action program, inviting us to encounter God and our global family by practicing the traditional Lenten pillars and by reflecting on how the Eucharist — the bread of life — compels us to share bread for life with all members of our human family.

I invite you to make CRS Rice Bowl a part of your community’s Lenten journey this year. The program highlights how families around the world and in our own local community are working hard to provide nutritious food for their children, build sustainable livelihoods and create healthy and thriving futures. Through stories, videos and lesson plans, your community will learn about our Gospel call to care for our common home so we can respond to global issues such as hunger, malnutrition and poverty.

CRS Rice Bowl provides resources to bring Lenten spirituality to life for families, parishes and school communities while continuing to connect Catholics in our (arch)diocese with our global human family. I encourage you to order a CRS Rice Bowl poster to display in your communal space and enough Rice Bowls with Lenten calendars for each family in your community. These free materials are available in English and Spanish. You may also visit crsricebowl.org or crsplatodearroz.org to find additional resources, including:

Devotions, like the Stations of the Cross, and prayers.

Lesson plans, videos and activity sheets for Catholic school teachers and religious educators.

Ideas for community gatherings and simple Lenten meal events.

Thank you for inviting families in your faith community to join us for an enriching Lenten journey through CRS Rice Bowl. Together, we can respond to Christ’s call to help people in need and ensure everyone reaches his or her God-given potential.

Yours in Christ,

Most Rev. Dennis G. Walsh

Bishop of Davenport

Enriquezca su camino cuaresmal

Queridos amigos en Cristo,

Durante la Cuaresma, se nos invita a profundizar nuestra relación con Dios y a unir nuestros corazones más plenamente a Él y entre nosotros Podemos hacerlo de manera intencional a través de la tradición católica de la oración, el ayuno y la limosna.

La USCCB ha establecido Plato de Arroz de CRS como un programa de fe en acción para este tiempo litúrgico. Nos invita a encontrarnos con Dios y con nuestra familia mundial a través de los pilares tradicionales cuaresmales y la reflexión sobre cómo la Eucaristía, el Pan de Vida, nos impulsa a compartir el pan para la vida con todas las personas.

Los invito a que Plato de Arroz de CRS sea parte de la Cuaresma de su comunidad este año. El programa muestra cómo familias de todo el mundo y de nuestra comunidad local se esfuerzan por brindar alimentos nutritivos a sus hijos, construir medios de vida sostenibles y forjar un futuro saludable y digno. A través de historias, videos y planes de clase, su comunidad podrá conocer más sobre nuestro llamado a cuidar de nuestra casa común y responder así a desafíos como el hambre, la desnutrición y la pobreza.

Plato de Arroz de CRS ofrece materiales para vivir la espiritualidad cuaresmal en las familias, parroquias y comunidades escolares, con el fin de tender puentes entre los católicos de nuestra (arqui)diócesis y toda nuestra familia humana. Los animo a pedir un póster de Plato de Arroz de CRS para colocarlo en un espacio común y suficientes Platos de Arroz con sus calendarios para cada familia en su comunidad. Estos materiales gratuitos están disponibles en inglés y español. También pueden visitar crsricebowl.org o crsplatodearroz.org para encontrar recursos adicionales, entre ellos:

Devociones como el Viacrucis, y oraciones.

Planes de lecciones, videos y hojas de actividades para maestros y catequistas.

Ideas para reuniones y comidas sencillas de Cuaresma.

Gracias por invitar a las familias de su comunidad de fe a participar en Plato de Arroz de CRS. Juntos, podemos responder al llamado de Cristo de ayudar a quienes más lo necesitan, y asegurar que todas las personas puedan desarrollar plenamente el potencial que Dios les ha dado.

Suyo en Cristo,

Most Rev. Dennis G. Walsh

Obispo de Davenport