Crónica de la Visita de la Madre Superiora Lozano

Por: Miguel Moreno

El Mensajero Católico

COLUMBUS JUNCTION, IA – En un hito histórico para las Misioneras Cruzadas de la Iglesia, la Madre Superiora General, María Joaquina Lozano López, junto a la Vicaria General, H. Cilenia Rojas Arispe, concluyeron recientemente una visita pastoral que marca el pulso de la primera presencia de la congregación en los Estados Unidos.

Una Estancia de Escucha y Acompañamiento

La visita, que se extendió desde el 19 de noviembre hasta el 5 de diciembre, tuvo como objetivo principal realizar un “primer acercamiento” a la realidad social y religiosa del país. Durante estos 17 días, la Madre Lozano se sumergió en la vida cotidiana de la comunidad de Columbus Junction.

Los puntos destacados de su agenda incluyeron:

Acompañamiento Directo: Escucha activa a cada hermana sobre los retos de su misión actual.

Inserción Comunitaria: Visitas a hogares y participación en actividades parroquiales para conocer de cerca el contexto de las amilias.

Diálogo Institucional: Una reunión clave con monseñor Dennis G. Walsh y líderes diocesanos, donde se reconoció el “entusiasmo y dinamismo” que las hermanas han inyectado en la parroquia.

A Mitad del Camino: Consolidación y Futuro

Actualmente, la congregación se encuentra en el segundo año de un proyecto inicial de cinco. Según la Madre Lozano, este periodo se define como una etapa de consolidación.

“Hasta ahora, la comunidad ha intentado responder a las necesidades urgentes en diálogo con la Diócesis. El balance es de una comunidad viva, con ganas de crecer y fortalecer su fe”, afirmó la Superiora General.

Para los próximos tres años, la congregación ha trazado dos objetivos fundamentales:

Formación de Agentes de Pastoral: Capacitar a líderes laicos que puedan sostener la labor misionera a largo plazo.

Expansión de la Misión: Abrir el radio de acción a otros lugares y comunidades que requieren el anuncio del Evangelio y apoyo en su vida de fe.

Realidades y Necesidades de la Comunidad Hispana

A través de encuentros con el ministerio multicultural, la visita puso de relieve la situación de la población hispanohablante en la zona. Las principales necesidades de-tectadas no son solo materiales, sino profundamente espirituales y estructurales:

Corresponsabilidad Parroquial: Existe un deseo vibrante en la población latina por dejar de ser solo asistentes y convertirse en miembros activos y responsables de su parroquia.

Formación en la Fe: Una demanda creciente por educación religiosa sólida para adultos y jóvenes.

Acompañamiento en el Contexto Migratorio: La importancia de sentirse “en familia” en un entorno extranjero, algo que las hermanas han facilitado al abrir espacios de diálogo y encuentro.

La visita cerró con un profundo agradecimiento por la hospitalidad recibida, reafirmando el compromiso de las Misioneras Cruzadas de la Iglesia de seguir siendo un motor de cambio y fe en el corazón de Iowa.