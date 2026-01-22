Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo:

Los católicos del sureste de Iowa tienen vínculos sólidos con sus parroquias locales. Esas parroquias, a su vez, están vinculadas a nuestra diócesis y a la iglesia global. Al igual que los rompecabezas o los dibujos de puntos con los que nos divertíamos de niños, una vez que estas piezas se ensamblan, vemos una imagen hermosa de la iglesia universal. El Mensajero Católico (The Catholic Messenger) es una fuerza poderosa para unirnos y mostrar cómo somos parte del todo. Es por eso que el tema de la campaña de suscripción de este año es “Conectando a la Comunidad Católica”.

El Mensajero Católico se ha adaptado a las necesidades de comunicación de los fieles de la Diócesis de Davenport durante más de 140 años. La plataforma multimedia del Messenger ofrece múltiples formas de conectarse con noticias católicas locales, nacionales e internacionales según nuestras preferencias: ediciones impresas y/o electrónicas semanales; un sitio web; un boletín electrónico publicado dos veces al mes; y un podcast mensual. El Mensajero Católico también publica regularmente en Facebook e Instagram y comparte las historias que ustedes publican en esas redes sociales.

Columnistas como el Dir­ector de Evan­gelización Patrick Schmadeke, Christina Capecchi, el estudiante de la Universidad de St. Louis y nativo de la diócesis Sam Aitchison, el Padre Ron Rolheiser y Jenna Ebener, entre otros, aportan amplitud y profundidad para inspirar a los lectores.

También pueden esperar una cobertura profunda de los eventos y las personas de su parroquia. Infórmense sobre temas legislativos a través de la colaboración de El Mensajero Católico con la Conferencia Católica de Iowa y sigan el impacto del primer Papa americano al entrar en el segundo año de su ministerio.

Este mes, las parroquias comienzan la campaña de suscripción 2026. Para ayudar a motivar a más personas a suscribirse a El Mensajero Católico — ya sea en su edición impresa y/o electrónica — estamos brindando acceso gratuito a nuestra edición digital hasta el 14 de febrero. Visiten el sitio web en www.catholicmessenger.net y hagan clic en el icono de la edición electrónica.

Ningún otro medio, impreso o digital, cubre a la Iglesia Católica en nuestra diócesis con la pasión y creatividad de El Mensajero Católico. Es un valor real por solo $30 al año por 50 ejemplares —impresa, edición electrónica o ambas —. Estén atentos a la campaña de suscripción en su parroquia. Por favor, apoyen a su mejor fuente de periodismo católico local.

Sinceramente en Cristo,

Rev. Mons. Dennis G. Walsh

Obispo de Davenport