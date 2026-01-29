Compartiendo regalos de esperanza con familias necesitadas

Por: Lindsay Steele

El Mensajero Católico

IOWA CITY — Un grupo de mujeres de varias parroquias, soñó en algún momento, con iniciar unministerio, donde pudieran distribuir regularmente artículos de primera necesidad para bebés y andadores para familias necesitadas. “Pensamos, ‘vaya, si alguna vez conseguimos espacio, o se abriera alguno, todas estaríamos comprometidas con esto’”, recordó Gretchen Brown, miembro de la parroquia San Wenceslao en Iowa City.

Las mujeres, que se conocieron a través de su participación en actividades locales provida, recibieron la noticia de tener un espacio de oficina a principios de este año, gracias a un dueño de negocio local, que desea permanecer en el anonimato. Ahora, están devolviendo ese regalo a través de su nuevo ministerio que va en un rápido crecimiento, Regalos de Esperanza.

Ubicado en el centro de Iowa City, Regalos de Esperanza ofrece pañales, ropa, mantas, baberos, pañitos, toallas, toallitas y otros artículos para ayudar a mantener el primer año de vida de un recién nacido. Aunque es oficialmente un ministerio de la parroquia San Patricio, es un esfuerzo comunitario, dijo Brown. Los voluntarios provienen de diferentes parroquias en el corredor de Iowa City, y varios han organizado campañas de donación. “Creo que es algo en lo que todos pueden unirse”, dijo.

Organizaciones locales, incluyendo Iowa City Catholic Worker, Immigrant Welcome Network of Johnson County y Resurrection Assembly of God en Iowa City, proporcionan referencias. Las trabajadoras sociales de hospitales también han remitido mujeres a Regalos de Esperanza, dijo Brown. El proceso para solicitar un paquete de atención para el primer año de vida es confidencial.

El ministerio no podría haber comenzado en un mejor momento, dijo Allison Largo, directora de Servicios de Salud Materna para Inmigrantes en la iglesia de Asambleas de Dios Resurrección (Resurrection Assembly of God). “Hay tanta necesidad, especialmente porque muchas familias inmigrantes han sido despedidas y los padres están siendo deportados. Ya hemos podido ayudar a algunas madres cuyos compañeros fueron deportados, dejando a la madre embarazada e incapaz de trabajar o pagar las cuentas”.

Regalos de Esperanza al poco tiempo de abrir sus servicios, respondió a las necesidades de una familia en agosto. Desde entonces, el ministerio ha distribuido más de 50 paquetes de atención, dijo Brown.

Los beneficiarios pueden recoger sus artículos durante el horario de oficina o acordar un horario para la entrega. A veces, las mamás tienen prisa. Otras veces, los voluntarios tienen la oportunidad de brindar compañía y apoyo emocional. “Los aceptamos donde estén”, dijo Brown. “Si quieren venir a buscar su (paquete) e irse, puede ser un intercambio de dos minutos, pero si quieren llorar y hablar”, pueden quedarse todo el tiempo que deseen. A veces, hay una barrera lingüística, pero el mensaje de amor y acompañamiento siempre parece transmitirse. “Esa es la belleza de esto”, dijo Brown.

Una beneficiaria reciente compartió su gratitud con Regalos de Esperanza por correo electrónico. Dijo: “Siii, ya los recibí, muchísimas gracias por tan hermoso detalle, me encantó todooo!!!! Dios les bendiga, gracias por su bondadoso corazón”.

Para mayor información sobre Regalos de Esperanza (Gifts of Hope), visite https://giftsofhopeiowa.org