Nuestro Dios es el Señor del Tiempo – Mirando con Fe el 2025 y Abrazando la Esperanza el 2026

Por: Miguel Moreno-Iberico

El Mensajero Católico

La luz del Adviento se intensifica en nuestras parroquias de la Diócesis de Davenport y la víspera de la Navidad nos trae la promesa de la Luz del Mundo, a la vez, sentimos el interrumpido e inevitable tic-tac del reloj. El año 2025 está por concluir, y el 2026 se asoma como un libro de historia que recién se empezará a escribir.

Por la facilidad con la que sacamos el almanaque 2025 y ponemos el nuevo, olvidamos reflexionar sobre el profundo momento espiritual que esto significa, es decir, que quién

verdaderamente está al mando de los días, las estaciones y la historia es: Nuestro Dios es el Señor del Tiempo.

Mirando lo vivido a lo largo de estos doce meses del año 2025, es probable que se mezclen situaciones tanto alegres como penosas. Ya sea celebraciones familiares, avances en mi vida de fe o los logros que miembros de la familia obtuvieron. Estos momentos, que vivimos como tiempos de bendición, son manifestaciones del Amor de Dios, en nuestros hogares, son regalos que nos hace Nuestro Dios, el Señor del Tiempo.

A la vez hubo otras situaciones donde nuestro corazón fue exprimido. Hemos perdido seres queridos, falta de trabajo, dificultades en la familia, enfermedades, incertidumbres. En fin, solo nosotros sabemos lo que hemos vivido. Tal vez ahora, es momento para recordar y reconocer lo que nuestra fe enseña: Nuestro Dios es el Señor del Tiempo.

Todo lo que hemos vivido—los éxitos y los fracasos,