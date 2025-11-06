‘Serving those who serve’/‘Servir a quienes sirven’

Dear Brothers and Sisters in Christ,

I am writing to ask for your prayerful support for the Archdiocese for the Military Services, USA (AMS), as part of the Diocese of Davenport’s participation in the 2025 Triennial National Collection.

The AMS was established by St. John Paul II in 1985 to provide the Catholic Church’s full range of pastoral ministries to those in the United States Armed Forces. The mission of the archdiocese is, “Serving Those Who Serve,” providing the same pastoral care and services you expect to Catholics serving in the U.S. Armed Forces, enrolled in U.S. Military Academies, undergoing treatment at any of the 153 Department of Veterans Affairs’ Medical Centers in the U.S., Puerto Rico and Guam, working in civilian jobs for the federal government beyond U.S. borders, and the families of these populations. This includes members of our own diocese.

While the salaries and retirement of military chaplains are paid for by the government, the AMS receives no funding from the military or the government in support of programs and services vital to the mission and ministry of its mission, including vocations, evangelization and catechesis, sacramental records, pastoral visits, tribunal and Veterans Affairs.

Unlike a conventional diocese, the AMS has no parishes or parish registries. The AMS has no weekly collections and relies solely on the generosity of private donations to support its aforementioned programs and services.

Your support of the 2025 Triennial National Collection for the AMS will bring the Gospel, the sacraments and other forms of spiritual support to men and women who serve our country and defend our freedoms, including parishioners and families from your own parish family.

Thank you, in advance, for your generosity.

With gratitude and prayerful best wishes, I am,

Faithfully in Christ,

Most Rev. Dennis G. Walsh

Bishop of Davenport

‘Servir a quienes sirven’

Estimados Hermanos y Hermanas en Cristo:

Les escribo para solicitar su apoyo en la oración para el Arzobispado para los Servicios Militares, EE. UU. (AMS), como parte de la participación de la Diócesis de Davenport en la Colecta Nacional Trienal de 2025 (Colecta que se realiza cada tres años).

El AMS fue establecido por San Juan Pablo II en 1985 para proveer la gama completa de ministerios pastorales de la Iglesia Católica a aquellos que sirven en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. La misión del Arzobispado es: “Servir a quienes sirven”, brindando la misma atención y servicios pastorales, que ustedes esperan se brinden a los católicos que prestan servicio en las Fuerzas Armadas de EE. UU., que están inscritos en Academias Militares de EE. UU., que reciben tratamiento en cualquiera de los 153 Centros Médicos del Departamento de Asuntos de Veteranos en EE. UU., Puerto Rico y Guam, que trabajan en puestos civiles para el gobierno federal fuera de las fronteras de EE. UU., y a las familias de estas poblaciones. Esto incluye a miembros de nuestra propia diócesis.

Aunque los salarios y la jubilación de los capellanes militares son pagados por el gobierno, el AMS no recibe fondos del ejército ni del gobierno para apoyar los programas y servicios vitales para la misión y el ministerio, incluyendo Vocaciones, Evangelización y Catequesis, Registros Sacramentales, visitas pastorales, Tribunal y Asuntos de Veteranos.

A diferencia de una diócesis convencional, el AMS no tiene parroquias ni registros parroquiales. El AMS no realiza colectas semanales y depende únicamente de la generosidad de las donaciones privadas para apoyar sus programas y servicios antes mencionados.

Su apoyo a la Colecta Nacional Trienal de 2025 para el AMS llevará el Evangelio, los sacramentos y otras formas de apoyo espiritual a los hombres y mujeres que sirven a nuestro país y defienden nuestras libertades, incluyendo a feligreses y familias de su propia familia parroquial.

Gracias, de antemano, por su generosidad.

Con gratitud y mis mejores deseos en la oración, me reitero,

Fielmente en Cristo,

Rev. Mons. Dennis G. Walsh

Obispo de Davenport