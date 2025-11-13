Bringing change to communities/ Transformando las comunidades

Dear Brothers and Sisters in Christ,

On Nov. 15-16, our diocese will take up the national collection for the Catholic Campaign for Human Development (CCHD). Your support for this collection brings change to communities across the country and empowers those living in poverty to transform the places they live into reflections of the Kingdom of God. In addition to making an impact nationally, those living in poverty in our own diocese are empowered through the 25% share of our collection that stays here.

In my first year as your bishop, I have seen firsthand diocesan involvement with the Catholic Campaign for Human Development, both from our clergy as well as active, involved lay leaders. It is exciting to know that our parishioners have opportunities to give of their time, talent and treasure in helping those living and working in poverty make life better for themselves. Working on the Margins, this year’s collection theme, has become for us something more than a campaign theme, but an expression of our faith.

Over the years, several community organizations in our diocese have worked to help people at the margins of society to achieve justice. This includes helping workers who have been victims of wage theft and enabling a community to establish first a drug court and in turn a mental health court by way of faith-based and broader community support. One of our funded groups, Escucha Mi Voz, has been recognized for their efforts by the United States Conference of Catholic Bishops and the Vatican. This resulted in diocesan priest, Father Guillermo Treviño, accepting an invitation to speak at the World Meeting of Popular Movements in Rome last month.

CCHD receives multi-level review from individual bishops and their staff, as well as the national United States Conference of Catholic Bishops in order that funded efforts stay consistent with Church teaching. I have also learned that our chancery staff and lay leaders who have visited national CCHD funded groups have been inspired by many community improvement projects in seven different dioceses and archdioceses across the country.

Please prayerfully consider how you are able to help CCHD this year. If you would like more information about the collection and the people it supports, visit www.usccb.org/cchd.

Thank you for joining us to work on the margins and break the cycle of poverty.

Sincerely yours in Christ,

Most Rev. Dennis G. Walsh

Bishop of Davenport

Transformando las comunidades

Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo,

El 15 y 16 de noviembre, nuestra diócesis realizará la colecta nacional para la Campaña Católica para el Desarrollo Humano (CCHD, por sus siglas en inglés). Su apoyo a esta colecta genera cambios en comunidades de todo el país y empodera a quienes viven en la pobreza para transformar los lugares donde viven en reflejos del Reino de Dios. Además de tener un impacto a nivel nacional, aquellos que viven en la pobreza en nuestra propia diócesis son empoderados a través del 25% de nuestra colecta que se queda aquí.

En mi primer año como su obispo, he visto de primera mano la participación diocesana en la Campaña Católica para el Desarrollo Humano, tanto por parte de nuestro clero como de líderes laicos activos y comprometidos. Es alentador saber que nuestros feligreses tienen la oportunidad de dar de su tiempo, talento y recursos para ayudar a quienes viven y trabajan en la pobreza a mejorar sus vidas. Trabajando en los Márgenes, el lema de la colecta de este año, se ha convertido para nosotros en algo más que un lema de campaña, sino en una expresión de nuestra fe.

A lo largo de los años, varias organizaciones comunitarias en nuestra diócesis han trabajado para ayudar a las personas en los márgenes de la sociedad a lograr la justicia. Esto incluye ayudar a trabajadores que han sido víctimas de robo de salarios y permitir que una comunidad establezca primero un tribunal de drogas y luego un tribunal de salud mental mediante el apoyo de la comunidad, tanto de base de fe como más amplio. Uno de nuestros grupos financiados, Escucha Mi Voz, ha sido reconocido por sus esfuerzos por la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos y el Vaticano. Esto resultó en que un sacerdote diocesano, el Padre Guillermo Treviño, aceptara una invitación para hablar en el Encuentro Mundial de Movimientos Populares en Roma el mes pasado.

La CCHD recibe una revisión a múltiples niveles por parte de obispos individuales y su personal, así como de la Conferencia Nacional de Obispos Católicos de los Estados Unidos, para garantizar que los esfuerzos financiados se mantengan consistentes con la enseñanza de la Iglesia. También me he enterado de que nuestro personal de la Cancillería y los líderes laicos que han visitado grupos financiados por la CCHD a nivel nacional se han sentido inspirados por muchos proyectos de mejora comunitaria en siete diócesis y arquidiócesis diferentes de todo el país.

Por favor, consideren en oración cómo pueden ayudar a la CCHD este año. Si desean más información sobre la colecta y las personas a las que apoya, visiten www.usccb.org/cchd.

¡Gracias por unirse a nosotros para trabajar en los márgenes y romper el ciclo de la pobreza!

Sinceramente suyo en Cristo,

Rev. Mons. Dennis G. Walsh

Obispo de Davenport