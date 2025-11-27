Ahora es nuestro deber contar las historias

Por Lindsay Steele

El Mensajero Católico

Estaba trabajando desde casa el 31 de octubre cuando mi esposo entró con noticias impactantes. “Mamá me acaba de enviar un mensaje de texto. Murió el Padre Guillermo Treviño”. Salté del sofá. “¡¿¡¿QUÉ?!!?!” Grité. “Pero… ¡Le acabo de enviar un mensaje hace un par de días! ¡Se suponía que lo entrevistaría esta semana sobre su viaje al Vaticano!”. Me quedé mirando fijamente al espacio por un largo rato, incapaz de procesar completamente la noticia. Treinta y nueve años simplemente parecía demasiado joven. Yo, como la mayoría de la gente, asumí que todavía le quedaban más de 30 años de ministerio por delante.

Lamentablemente, no fue una broma de Halloween. Mi suegra, que trabajó con el “Padre G.” en su primera asignación sacerdotal y siguió siendo una buena amiga suya, estaba diciendo la verdad. No escribiría sobre su viaje a Roma. Estaría escribiendo sobre su vida y tratando de expresar su legado único en palabras.

Tuve la suerte de conectar con el Padre Treviño a través de mi trabajo en El Mensajero Católico, y el diario público que mantenía a través de Facebook me hacía sentir como si lo conociera. En el momento de su muerte, tenía más de 6,500 seguidores; pero su impacto fue más que viral: fue personal. Utilizó su plataforma sacerdotal como una forma de conectar con la gente, ya sea en la iglesia, frente a las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE), en las vigilias de oración de Escucha Mi Voz, en eventos de lucha libre profesional, salas de cine o comic-cons. Las redes sociales eran solo otra forma para él de acercarse y compartir el amor de Dios con los demás.

Dedicar tiempo a la gente y desafiar sus ideas erróneas sobre el sacerdocio y la Iglesia simplemente estando presente para ellos. Sí, él era la única persona con sotana esperando conocer a Hulk Hogan en un centro de convenciones abarrotado, que así fuera. Si la presencia del sacerdote iniciaba conversaciones y ayudaba a la gente a sentirse cómoda haciendo preguntas difíciles, aún mejor.

El Padre Treviño no tenía miedo de defender lo que creía que era correcto. Era conocido a nivel internacional por su defensa de los inmigrantes y, según sus amigos, su deseo de acercarse a los marginados comenzó a una edad temprana. En la escuela secundaria, notó a alguien sentado solo en el comedor. El futuro sacerdote se acercó y se unió a su compañero estudiante, encendiendo una amistad de años. Estar ahí para la gente significaba más para el Padre Treviño que ser admirado por ellos, aunque a menudo las dos cosas iban de la mano.

La Catedral del Sagrado Corazón en Davenport estuvo abarrotada para el funeral del Padre Treviño el 7 de noviembre, y un sinnúmero de otras personas cuyas vidas tocó lo vieron desde casa a través de la transmisión en vivo. La historia de su vida ha atraído la atención nacional.

Tengo el corazón roto, no tanto por mí misma, sino por la incontable gente con la que nunca tendrá la oportunidad de conectar o acompañar. La ausencia del Padre Treviño también se sentirá a nivel de personal. La Diócesis de Davenport ha perdido a varios sacerdotes recientemente debido a enfermedades, muerte, jubilación y nombramientos del Vaticano. El Padre Treviño era uno de un puñado de sacerdotes que podía hablar español con fluidez y comunicarse con la creciente población hispana de la diócesis.

Mi esperanza es que los jóvenes escuchen la historia del Padre Treviño y vean que los sacerdotes no están confinados a un único molde o imagen. Quizás se vean a sí mismos en el Padre Treviño y crean que ellos también son dignos de la vocación.

Me entristece saber que, mientras el Padre Treviño se embarca en su aventura más grande de todas, no podrá compartir fotos y leyendas con nosotros. Durante el funeral, el Padre Rudolph Juárez bromeó diciendo que estaba esperando que el difunto sacerdote enviara una “selfie” desde el Cielo. Pero, como dijo el Padre Juárez durante la homilía, no nos corresponde preguntar por qué. En cambio, deberíamos preguntarnos cómo podemos amar a Dios y estar presentes para los demás de la forma en que lo hizo el Padre Treviño.

Ahora es nuestro deber compartir sus historias e inspirar nuevas.