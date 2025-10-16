The Bishop’s Letter: We are missionaries of hope/Nosotros somos misioneros de la esperanza

Dear Brothers and Sisters in Christ,

World Mission Sunday, the annual worldwide Eucharistic celebration of the mission of the Church, will take place on Oct. 19 this year. Pope Leo XIV echoes the words of Pope Francis who invited us to be “Missionaries of Hope among the peoples.” Every parish in the world can participate, united in this special Eucharistic celebration. Every parishioner is a missionary, sharing our love for Christ’s Gospel with one another, supporting the Church most in need.

Being missionaries of hope is our call to reflect on our role as baptized believers spreading hope by following Christ. This missionary work is to be undertaken by us all, a universal call, “reaching out to everyone, everywhere, especially in the darkest and most difficult places.” And being missionaries of hope calls us to turn faith into action through prayer, generosity, and sharing the missionary spirit in daily life.

World Mission Sunday provides us with this opportunity. We can speak about our faith and respond to our missionary call through prayer, participation in the Eucharist, and giving generously to this collection. Our gifts support and sustain priests, religious and lay pastoral leaders in more than 1,100 mission dioceses in Asia, Africa, the Pacific Islands and parts of Latin America and Europe. They proclaim the Gospel, build the Church, serve the poor, and speak of our shared faith around the world.

Every year dioceses receive many requests from mission dioceses, religious orders and Church-related groups to come and speak in our parishes. Our practice here in our diocese is to extend an invitation to only 14 groups in any given year. The World Mission Sunday collection benefits those who cannot make their appeal in person.

Grateful for your generosity, I ask for your support through prayer and sacrifice on World Mission Sunday and throughout the year as you are able. To learn more about World Mission Sunday, Mission Appeals and the Pontifical Mission Societies, please go to https://www.onefamilyinmission.org/

Sincerely in Christ,

Most Rev. Dennis G. Walsh

Bishop of Davenport

Nosotros somos misioneros de la esperanza

Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo:

El Domingo Mundial de las Misiones, la celebración eucarística anual mundial de la misión de la Iglesia, tendrá lugar el 19 de octubre de este año. El Papa León XIV hace eco de las palabras del Papa Francisco, quien nos invitó a ser “Misioneros de la Esperanza entre los pueblos”. Todas las parroquias del mundo pueden participar, unidas en esta celebración eucarística especial. Cada feligrés es un misionero que comparte su amor por el Evangelio de Cristo y apoya a la Iglesia más necesitada.

Ser misioneros de la esperanza es nuestro llamado a reflexionar sobre nuestro papel como creyentes bautizados, que difunden esperanza siguiendo a Cristo. Esta labor misionera debe ser realizada por todos nosotros, un llamado universal, «llegar a todos, en todas partes, especialmente en los lugares más oscuros y difíciles». Y ser misioneros de la esperanza nos llama a convertir la fe en acción mediante la oración, la generosidad y compartiendo el espíritu misionero en la vida diaria.

El Domingo Mundial de las Misiones nos brinda esta oportunidad. Podemos hablar de nuestra fe y responder a nuestro llamado misionero mediante la oración, la participación en la Eucaristía y donando generosamente a esta colecta. Nuestras donaciones apoyan y sostienen a sacerdotes, religiosos y líderes pastorales laicos en más de 1100 diócesis misioneras en Asia, África, las Islas del Pacífico y partes de América Latina y Europa. Proclaman el Evangelio, edifican la Iglesia, sirven a los pobres y hablan de nuestra fe compartida en todo el mundo.

Cada año, las diócesis reciben numerosas solicitudes de diócesis misioneras, órdenes religiosas y grupos relacionados con la Iglesia para que vengan a hablar en nuestras parroquias. Nuestra práctica en la diócesis es invitar solo a 14 grupos al año. La colecta del Domingo Mundial de las Misiones beneficia a quienes no pueden hacer su llamado en persona.

Agradecido por su generosidad, les pido su apoyo mediante la oración y el sacrificio durante el Domingo Mundial de las Misiones y a lo largo del año, según sus posibilidades. Para obtener más información sobre el Domingo Mundial de las Misiones, las Campañas Misioneras y las Obras Misionales Pontificias, visiten https://www.onefamilyinmission.org/

Sinceramente en Cristo,

Rev. Mons. Dennis G. Walsh

Obispo de Davenport