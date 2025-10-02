Life is a sign of hope/La vida es un signo de esperanza

Dear Brothers and Sisters in Christ,

Each October during Respect Life Month, the U.S. Conference of Catholic Bishops (USCCB) launches a new cycle of Respect Life Program resources for a year-round, nationwide effort to help Catholics understand, value and cultivate respect for human life.

The Theme for Respect Life Month here in 2025 is Life: Our Sign of Hope. “Hope does not disappoint, because the love of God has been poured out into our heart through the Holy Spirit that has been given to us.” — Romans 5:5 In this Jubilee year our focus on hope within the context of respect for human life, echoes our Holy Father’s call to be signs of hope to all facing trials and difficulties.

Baptism enables us to share in Christ’s death and resurrection, to become children of God. We are then given the hope of eternal life with him. “The death and resurrection of Jesus is the heart of our faith and the basis of our hope.” Through our Lord Jesus Christ, our sins are forgiven, death is overcome, and life is victorious. “Hope dwells as the desire and expectation of good things to come, despite not knowing what the future may bring.” Because of this Christian hope, we can face the unknown trials of life with faith rather than fear.

We are called to be signs of hope to all people, especially those whose goodness, value, and dignity are undermined. As members of the body of Christ, we carry this hope with us as we continue Jesus’ mission on earth. Pope Leo XIV encourages us, “How important it is that each and every baptized person feel himself or herself called by God to be a sign of hope in the world today.”

Sadly, there is a devastating absence of hope today. We see this most profoundly in a sweeping disregard for human life in its most vulnerable forms and stages. Abortion and assisted suicide are products of hopelessness and despair. Yet even amid the increasing attacks on human life, we know that the “storms that buffet us will never prevail, for we are firmly anchored in the hope born of grace, which enables us to live in Christ and to overcome sin, fear and death.

We have been entrusted with a message of hope for the woman who finds herself unexpectedly pregnant or for the man diagnosed with a terminal illness. At these challenging moments, we must bring God’s presence, witnessing to his love, and inspiring a renewal of hope in those whose hearts are burdened. For “hope is born of love and based on the love springing from the pierced heart of Jesus upon the cross.”

My we embrace life as our sign of hope, may we share the Gospel of Life with those most in need of hope and model respect for life in our parishes and in our communities.

Sincerely yours in Christ,

Most Rev. Dennis G. Walsh, Bishop of Davenport

La vida es un signo de esperanza

Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo:

Cada octubre, durante el Mes del Respeto a la Vida, la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB) lanza un nuevo ciclo de recursos del Programa de Respeto a la Vida para un esfuerzo nacional durante todo el año para ayudar a los católicos a comprender, valorar y cultivar el respeto por la vida humana.

El tema del Mes del Respeto a la Vida de 2025 es Vida: Nuestro Signo de Esperanza. «La esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado». (Romanos 5, 5). En este año jubilar, nuestro enfoque en la esperanza, en el contexto del respeto a la vida humana, hace eco del llamado de nuestro Santo Padre a ser signos de esperanza para todos los que enfrentan pruebas y dificultades.

El bautismo nos permite participar de la muerte y resurrección de Cristo, para convertirnos en hijos de Dios. Recibimos entonces la esperanza de la vida eterna con él. «La muerte y resurrección de Jesús es el corazón de nuestra fe y el fundamento de nuestra esperanza». Por medio de nuestro Señor Jesucristo, nuestros pecados son perdonados, la muerte vencida y la vida victoriosa. «La esperanza reside en el deseo y la expectativa de bienes venideros, a pesar de desconocer lo que nos deparará el futuro». Gracias a esta esperanza cristiana, podemos afrontar las pruebas desconocidas de la vida con fe en lugar de miedo.

Estamos llamados a ser signos de esperanza para todas las personas, especialmente para aquellos cuya bondad, valor y dignidad se ven socavados. Como miembros del Cuerpo de Cristo, llevamos esta esperanza con nosotros al continuar la misión de Jesús en la tierra. El Papa León XIV nos anima: «Qué importante es que cada persona bautizada se sienta llamada por Dios a ser un signo de esperanza en el mundo de hoy».

Lamentablemente, hoy en día existe una devastadora ausencia de esperanza. Esto se evidencia con mayor profundidad en el desprecio generalizado por la vida humana en sus formas y etapas más vulnerables. El aborto y el suicidio asistido son producto de la desesperanza y la desesperación. Sin embargo, incluso en medio de los crecientes ataques contra la vida humana, sabemos que «las tormentas que nos azotan nunca prevalecerán, porque estamos firmemente anclados en la esperanza nacida de la gracia, que nos permite vivir en Cristo y vencer el pecado, el miedo y la muerte».

Se nos ha confiado un mensaje de esperanza para la mujer que se encuentra embarazada inesperadamente o para el hombre diagnosticado con una enfermedad terminal. En estos momentos difíciles, debemos llevar la presencia de Dios, dar testimonio de su amor e inspirar una renovada esperanza en quienes tienen el corazón afligido. Porque «la esperanza nace del amor y se basa en el amor que brota del corazón traspasado de Jesús en la cruz».

Abracemos la vida como signo de esperanza, compartamos el Evangelio de la Vida con los más necesitados de esperanza y modelemos el respeto por la vida en nuestras parroquias y en nuestras comunidades.

Sinceramente suyo en Cristo,

Rev. Mons. Dennis G. Walsh, Obispo de Davenport