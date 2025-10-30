El Programa de Formación Ministerial ha comenzado

El Programa de Formación Ministerial, San Francisco de Asís, ha comenzado. Todas las sesiones serán de 8:00am a 5:30 am en el tercer piso del Centro San Vicente, 780 West Central Park Ave, Davenport, Iowa.

Cada reunión mensual incluye una presentación de un líder católico. Aquí está el horario:

Noviembre 15, 2025: Introducción a las Sagradas Escrituras con el Padre Jose Maria Cabrera, profesor de Sagradas Escrituras en la Diócesis de Saginaw, Michigan.

Diciembre 20, 2025: Oración en la Vida Cristiana I con Hna. Veronica Argumedo de las Misioneras Cruzadas de la Iglesia. Ella sirve en la Diócesis de Davenport, Iowa.

Enero 17, 2026: Inteligencia Emocional: Controlar Nuestras Emociones con el Dr. Victor Alvarez, un educador, psicólogo y teólogo católico en la Arquidiócesis de Chicago, Illinois.

Febrero 21, 2026: Oración en la Vida Cristiana II con Hna. Mara Mejia de las Misionera Cruzadas de la Iglesia. Ella sirve en la Diócesis de Davenport, Iowa.

Marzo 21, 2026: Ministerio Hispano (Memoria Histórica) con Hna. Angela Erevia, MCDP de Las Catequistas Misionera de la Providencia en la Arquidiócesis de San Antonio, Texas.

Abril 18, 2026: EvanzeliZoom (La Computadora y el Evangelio) con Anthony Chavez, CEO de Second Sun Media en la Diócesis de Davenport, Iowa.

Mayo 30, 2026: Desarrollo del Pensamiento Crítico con Miguel Moreno-Iberico, director del Ministerio Multicultural de la Diócesis de Davenport, Iowa.

Para más información contacte la Oficina de Ministerio Hispano: 563-888-2417 o moreno@davenportdiocese.org ¡Inscríbase pronto! ¡Los Esperamos!

