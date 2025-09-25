¡GRACIAS, Barb Arland-Fye!

Facebooktwittermail
Contribuido
Dr. José Luis Perez Guadalupe, su esposa Cecilia Flores , Barb Arland-Fye, editora del periódico El Mensajero Católico, se jubila después de 22 años de servicio. En la foto se encuentra con Miguel Moreno-Iberico, director del Ministerio Multicultural, y de padre Guillermo Treviño, pastor de las parroquias de San José en Columbus Junction y West Liberty.

Por: Miguel Moreno-Iberico

Barb Arland-Fye ha sido la editora de El Mensajero Católico por más de 23 años.  Recientemente anunció su retiro y el día miércoles 17 de septiembre nos reunimos en un salón de la universidad de San Ambrosio; para agradecerle por todo su trabajo en bien de la evangelización.

El trabajo de Barb en bien de la comunidad hispana se ha centrado en la cobertura periodística a temas en el ámbito migratorio, cubriendo eventos organizados por la comunidad para protestar contra las leyes de inmigración y para mostrar solidaridad con las personas afectadas; ha narrado situaciones de inmigrantes que enfrentan la deportación; ha informado sobre las acciones de líderes católicos, que han intercedido por inmigrantes detenidos y han criticado leyes que consideran injustas.

Demás decir, que ella no solo ha motivado la participación de los fieles a los diferentes eventos que la oficina del Ministerio Multicultural organiza, sino que también ha participado de ellas y ha narrado de forma precisa, la fe de la comunidad, que a pesar de las situaciones adversas, se aferra y que vive con gozo su fe en Cristo Resucitado.

CMC-podcast-ad

Por donde vayas, Barb, la comunidad agradece tu apoyo y cercanía al pueblo hispano. Eres la americana más hispana que conozco y la hispana más americana que he podido tratar.

¡Bendiciones para ti y tu familia en este tiempo de cambio!

Support The Catholic Messenger’s mission to inform, educate and inspire the faithful of the Diocese of Davenport – and beyond! Subscribe to the print and/or e-edition which has more content, or make a one-time donation, today!

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwittermail
Posted on

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *