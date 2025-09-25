¡GRACIAS, Barb Arland-Fye!

Por: Miguel Moreno-Iberico

Barb Arland-Fye ha sido la editora de El Mensajero Católico por más de 23 años. Recientemente anunció su retiro y el día miércoles 17 de septiembre nos reunimos en un salón de la universidad de San Ambrosio; para agradecerle por todo su trabajo en bien de la evangelización.

El trabajo de Barb en bien de la comunidad hispana se ha centrado en la cobertura periodística a temas en el ámbito migratorio, cubriendo eventos organizados por la comunidad para protestar contra las leyes de inmigración y para mostrar solidaridad con las personas afectadas; ha narrado situaciones de inmigrantes que enfrentan la deportación; ha informado sobre las acciones de líderes católicos, que han intercedido por inmigrantes detenidos y han criticado leyes que consideran injustas.

Demás decir, que ella no solo ha motivado la participación de los fieles a los diferentes eventos que la oficina del Ministerio Multicultural organiza, sino que también ha participado de ellas y ha narrado de forma precisa, la fe de la comunidad, que a pesar de las situaciones adversas, se aferra y que vive con gozo su fe en Cristo Resucitado.

Por donde vayas, Barb, la comunidad agradece tu apoyo y cercanía al pueblo hispano. Eres la americana más hispana que conozco y la hispana más americana que he podido tratar.

¡Bendiciones para ti y tu familia en este tiempo de cambio!