CRS offers emergency assistance / CRS ofrece asistencia de emergencia

Dear Brothers and Sisters in Christ,

On March 9-10, 2025, our diocese will take up The Catholic Relief Services collection. Your support for this collection provides emergency assistance to victims of war and natural disasters; assists migrants and refugees who need housing, education, and specialized legal assistance; and supports travelers and others whose livelihoods require special pastoral support to access the sacraments. Among the most vulnerable of migrants are the victims of human trafficking.

Millions of men, women, and children worldwide are coerced or forced through human trafficking into commercial sex activities, labor and slavery — abuses which the Holy Father has called “a crime against humanity.” As part of its mission to proclaim Christ’s salvation and to restore and promote the dignity of all persons, the Church is called to combat trafficking and to bring comfort and healing to its victims.

The Department of Migration and Refugee Services (MRS) of the United States Conference of Catholic Bishops carries out this mission through two anti-trafficking, anti-slavery programs. The Become a Shepherd program is a parish-based awareness campaign that educates lay and religious leaders to recognize human trafficking and combat it through public engagement and advocacy at the community level. The second initiative, COMPASS (Coalition of Organizations and Ministries Promoting the Abolition of Slavery at Sea), is a global effort in which international Catholic and non-Catholic partners coordinate to identify and assist victims of modern slavery encountered in the commercial fishing and seafood-processing industries.

The invaluable work to assist these victims of abuse and injustice is supported by funds received through The Catholic Relief Services collection. Your participation helps MRS and five other Catholic ministries to reveal Christ’s love to victims of trafficking, war, and natural disaster both around the world and here in the United States. Please prayerfully consider how you can support the collection this year. To learn more about the collection and the people who benefit, please visit www.usccb.org/catholic-relief.

Thank you for your generous support for The Catholic Relief Services collection.

Sincerely yours in Christ,

Most Rev. Dennis G. Walsh

Bishop of Davenport

CRS ofrece asistencia de emergencia

Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo:

El 9 y 10 de marzo de 2025, nuestra diócesis realizará la colecta del Servicio de Ayuda Católica (CRS). Su apoyo a esta colecta brinda asistencia de emergencia a las víctimas de guerra y desastres naturales; ayuda a los migrantes y refugiados que necesitan vivienda, educación y asistencia legal especializada; y apoya a los viajeros y otras personas cuyo sustento requiere un apoyo pastoral especial para acceder a los sacramentos. Entre los migrantes más vulnerables se encuentran las víctimas de la trata de personas .

Millones de hombres, mujeres y niños en todo el mundo son obligados o forzados a través de la trata de personas a participar en actividades sexuales comerciales, trabajo y esclavitud, abusos que el Santo Padre ha llamado “un crimen contra la humanidad”. Como parte de su misión de proclamar la salvación de Cristo y restaurar y promover la dignidad de todas las personas, la Iglesia está llamada a combatir la trata y a brindar consuelo y sanación a sus víctimas.

El Departamento de Migración y Servicios para Refugiados (MRS, por sus siglas en inglés) de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos lleva a cabo esta misión a través de dos programas contra la trata de personas y la esclavitud. El programa Conviértase en un Pastor es una campaña de concientización parroquial que educa a los líderes laicos y religiosos para que reconozcan la trata de personas y la combatan mediante la participación pública y la defensa a nivel comunitario. La segunda iniciativa, COMPASS (Coalición de Organizaciones y Ministerios que Promocionan la Abolición de la Esclavitud en el Mar), es un esfuerzo global en el que socios internacionales católicos y no católicos se coordinan para identificar y ayudar a las víctimas de la esclavitud moderna que se encuentran en las industrias de la pesca comercial y el procesamiento de mariscos .

La inestimable labor de ayuda a las víctimas de abuso e injusticia se sustenta con los fondos recibidos a través de la Colecta del Servicio de Ayuda Católica. Su participación ayuda a MRS y a otros cinco ministerios católicos a revelar el amor de Cristo a las víctimas de la trata, la guerra y los desastres naturales, tanto en todo el mundo como aquí en los Estados Unidos. Por favor, considere en oración cómo puede apoyar la colecta este año. Para obtener más información sobre la colecta y las personas que se benefician, visite www.usccb.org/catholic-relief .

Gracias por su generoso apoyo a la colecta de Servicios de Ayuda Católica.

Sinceramente suyo en Cristo,

Rev. Mons. Dennis G. Walsh

Obispo de Davenport