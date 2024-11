CCHD brings change and empowers lives

Dear Brothers and Sisters in Christ,

Our diocese will soon take up the national collection for the Catholic Campaign for Human Development (CCHD). Your support for this collection brings change to communities across the country and empowers those living in poverty to transform the places they live into reflections of the Kingdom of God. In addition to making an impact nationally, those living in poverty in our own diocese are empowered through the 25% share of our collection that stays here.

In my short time here, I have learned about the long history of diocesan involvement with the Catholic Campaign for Human Development, both from our clergy as well as active, involved lay leaders. It is exciting to know that our parishioners have opportunities to give of their time, talent and treasure in helping those living and working in poverty make life better for themselves.

Over the years, there have been several community organizations in our diocese that have been at the margins of society helping folks in need achieve justice. It has included helping workers who have been victims of wage theft and has enabled a community to establish first a drug court and in turn a mental health court by way of faith-based and broader community support. Most recently funded groups have addressed the issue of safe and affordable housing in our metro communities as well as legislative efforts to make sure immigrants are treated fairly all across the state.

CCHD receives reviews from individual bishops and their staffs, as well as from the national U.S. Conference of Catholic Bishops, USCCB, in order that funded efforts stay consistent with Church teaching. In addition to multi-level review, I have also learned the extent to which our Chancery staff and lay leaders have visited national CCHD-funded groups, and have been inspired by many community improvement projects in seven different dioceses and archdioceses across the country they have visited.

Please prayerfully consider how you are able to help CCHD this year. If you would like more information about the collection and the people it supports, visit www.usccb.org/cchd.

Thank you for joining us to work on the margins and break the cycle of poverty.

Sincerely yours in Christ,

Most Rev. Dennis G. Walsh

Bishop of Davenport

CCHD trae cambios y empodera vidas

Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo:

Nuestra diócesis pronto realizará la colecta nacional para la Campaña Católica para el Desarrollo Humano (CCHD, por sus siglas en inglés). Su apoyo a esta colecta genera cambios en las comunidades de todo el país y permite que quienes viven en la pobreza, transformen los lugares en los que viven en reflejos del Reino de Dios. Además de generar un impacto a nivel nacional, quienes viven en la pobreza en nuestra propia diócesis, se ven empoderados gracias a que el 25 % de nuestra colecta se queda aquí.

En el corto tiempo que llevo aquí, he aprendido sobre la larga historia de participación diocesana en la Campaña Católica para el Desarrollo Humano, tanto de nuestro clero como de líderes laicos activos e involucrados. Es reconfortante saber que nuestros feligreses tienen oportunidades de dar su tiempo, talento y dinero; para ayudar a mejorar las vidas de aquellos que viven y trabajan en medio de la pobreza.

A lo largo de los años, ha habido varias organizaciones comunitarias en nuestra diócesis que han estado sociedad ayudando a las personas necesitadas a lograr justicia. Ha incluido la ayuda a trabajadores que han sido víctimas de robo de salarios y ha permitido a una comunidad establecer primero un tribunal de drogas y, a su vez, un tribunal de salud mental mediante un apoyo comunitario más amplio y basado en la fe. Los grupos financiados recientemente han abordado el problema de la vivienda segura y asequible en nuestras comunidades metropolitanas, así como los esfuerzos legislativos para garantizar que los inmigrantes sean tratados de manera justa en todo el estado.

La CCHD recibe el visto bueno de obispos individuales y de su personal, así como de la Conferencia Nacional de Obispos Católicos de los Estados Unidos, USCCB, para que los esfuerzos financiados se mantengan coherentes con las enseñanzas de la Iglesia. Además de la revisión en varios niveles, también he aprendido hasta qué punto nuestro personal de la Cancillería y los líderes laicos, han visitado grupos nacionales financiados por la CCHD y se han inspirado en muchos proyectos de mejora comunitaria en siete diócesis y arquidiócesis diferentes en todo el país que han visitado.

Por favor, considere en oración cómo puede ayudar a la CCHD este año. Si desea más información sobre la colecta y las personas a las que apoya esta colecta, visite www.usccb.org/cchd.

¡Gracias por unirse a nosotros para trabajar en los márgenes y romper el ciclo de la pobreza!

Atentamente en Cristo,

Rev. Mons. Dennis G. Walsh

Obispo de Davenport