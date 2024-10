World Mission Sunday / Domingo Mundial de las Misiones

Dear Brothers and Sisters in Christ,

World Mission Sunday, the annual worldwide Eucharistic celebration of the mission of the Church, will take place on October 20 this year. Pope Francis asks us to reflect on this year’s theme: “We cannot but speak about what we have seen and heard” (Acts 4:20). Every parish in the world can participate, united in this special Eucharistic celebration. Every parishioner is a missionary, sharing our love for Christ’s Gospel with one another, supporting the Church most in need.

World Mission Sunday provides us with this opportunity. We can speak about our faith and respond to our missionary call through prayer, participation in the Eucharist, and giving generously to this collection. Our gifts support and sustain priests, religious and lay pastoral leaders in more than 1,100 mission dioceses in Asia, Africa, the Pacific Islands and parts of Latin America and Europe. They proclaim the Gospel, build the Church, serve the poor, and speak of our shared faith around the world.

Every year dioceses receive many requests from mission dioceses, religious orders and Church-related groups to come and speak in our parishes. Our practice here in our diocese is to extend an invitation to only 14 groups in any given year. The World Mission Sunday collection benefits those who cannot make their appeal in person.

My staff have shared with me that this summer was active for parishes hosting Mission Appeal groups. In addition to communication between diocesan and parish staff, we also receive unsolicited comments from parishioners regarding the groups who have presented on the missionary efforts. “Inspiring!” is the oft-repeated response to hearing of the incredible work of educating youth, preparing seminarians and offering medical clinics and homes for orphaned children and the elderly.

Grateful for your generosity, I ask for your support through prayer and sacrifice on World Mission Sunday and throughout the year as you are able. To learn more about World Mission Sunday, Mission Appeals and the Pontifical Mission Societies, please go to https://www.onefamilyinmission.org/

Sincerely yours in Christ,

Most Rev. Dennis G. Walsh

Domingo Mundial de las Misiones

Queridos hermanos y hermanas en Cristo,

Domingo Mundial de las Misiones, la celebración Eucarística mundial anual de la misión de la Iglesia, tomara lugar el 20 de octubre de este ano. El Papa Francisco nos pide reflexionar sobre el tema de este ano: “Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído” (Hechos 4:20). Todas la parroquias del mundo pueden participar, unidas en esta celebración Eucarística especial. Cada feligrés es un misionero, compartiendo nuestro amor por el Evangelio de Cristo unos con otros, apoyando a la Iglesia más necesitada.

El Domingo Mundial de las Misiones nos brinda esta oportunidad. Podemos hablar de nuestra fe y responder a nuestro llamado misionero a través de la oración, la participación en la Eucarística, y donando generosamente a esta colecta. Nuestras donaciones apoyan y sostienen a sacerdotes, lideres pastorales religiosos y laicos en más de 1,100 diócesis misioneras en Asia, África, las Islas del Pacifico y partes de América Latina y Europa. Proclaman el Evangelio, construyen la Iglesia, sirven a los pobres, y hablan de nuestra fe compartida por todo el mundo.

Cada año las Diócesis reciben muchas solicitudes de Diócesis misioneras, órdenes religiosas y grupos relacionados con la Iglesia para venir y hablar en nuestras parroquias. Nuestra practica aquí en nuestra Diócesis es extender una invitación a solo 14 grupos en un año determinado. La colecta del Domingo Mundial de las Misiones beneficia a aquellos que no pueden hacer su llamamiento en persona.

Mi personal me ha compartido que este verano estuvo activo para las parroquias que albergan grupos de Misiones Católicas. Además de la comunicación entre el personal diocesana y parroquial, también recibimos comentarios no solicitados de los feligreses sobre los grupos que han presentado sobre los esfuerzos misionarios. “Inspirador!” es la respuesta frecuentemente repetida al escuchar sobre el increíble trabajo de educar a la juventud, preparar a los seminaristas y ofrecer clínicas médicas y hogares para niños huérfanos y ancianos.

Agradecido por su generosidad, les pido por su apoyo a través de oración y sacrificios en el Domingo Mundial de las Misiones y durante todo el año a su capacidad. Para obtener más información sobre el Domingo Mundial de las Misiones, Misiones Católicas y las Obras Misionales Pontificias, visite https://www.onefamilyinmission.org/

Sinceramente suyo en Cristo,

Rev. Mons. Dennis G. Walsh