Walking the journey of faith together

Bishop-elect’s Letter

Dear Brothers and Sisters in Christ,

Thank you for your joyous welcome as the Bishop-elect of the Diocese of Davenport. As I write to you for the first time, I am filled with gratitude and hope. It is a privilege for me to be called to serve this diocese, and I look forward to walking this journey of faith with each of you.

I look forward to visiting the parishes, schools and communities within the diocese. Obviously, as your bishop, I have a role of leadership to play. However, I hope to meet as many people within the diocese as possible.

As I have begun to learn of the good work done in the Diocese of Davenport, I have been made aware of the incredible work that is funded by the Annual Diocesan Appeal (ADA). Through the ADA, the diocesan family is participating in the Church’s evangelization efforts, strengthening families in faith, advancing Catholic education, and providing for the formation of our future priests and deacons. I am impressed and humbled with your faithful commitment to the diocese and the Church’s mission through your gifts to the ADA.

As I become acquainted with the diocese, I am excited to witness the ministries and programs throughout the diocese made possible by the ADA funding. Please consider making a gift, helping support the people, ministries, and activities within the diocese.

As I approach my ordination day, I look forward to being present with you in all aspects of parish life, sharing your joys and sorrows and celebrating the beauty of our Catholic faith together. I ask for your patience with me as I learn to be your Bishop. Please be honest with me in sharing your hopes and desires for how we can advance God’s kingdom together.

I ask for your continued prayers for me and for our diocese, and know I will continue to pray for you and for all those entrusted to our care.

Sincerely yours in Christ,

Most Rev. Dennis G. Walsh

Bishop-elect of Davenport

Caminando juntos el viaje de la fe

Estimados Hermanos y Hermanas en Cristo,

¡Gracias por su alegre bienvenida como Obispo electo de la Diócesis de Davenport! Al escribirles por primera vez a ustedes, me lleno de gratitud y esperanza. Es un privilegio para mí que me llamen a servir a esta diócesis, y deseo caminar con cada uno de ustedes este camino de fe.

Espero visitar las parroquias, escuelas y comunidades de la diócesis. Obviamente, como su obispo, tengo un papel de liderazgo que desempeñar. Sin embargo, espero conocer a tantas personas como sea posible dentro de la diócesis.

Yo he empezado a conocer el buen trabajo hecho en la Diócesis de Davenport, he podido conocer el increíble trabajo que es financiado por la Colecta Anual Diocesana (ADA). A través de esta Colecta, la familia diocesana está participando en los esfuerzos evangelizadores de la Iglesia, fortaleciendo la fe en las familias, promoviendo la Educación Católica y proporcionando la formación a nuestros futuros sacerdotes y diáconos. Estoy impresionado con su fiel compromiso a la diócesis y a la misión de la Iglesia a través de tu donación al ADA.

Mientras conozco la diócesis, me impresiona y soy testigo de los ministerios y programas que a lo largo y ancho de la diócesis se realiza gracias al financiamiento del ADA. Por favor, considere hacer una donación, ayudar a las personas, ministerios y actividades dentro de la diócesis, completando el sobre Como I conocer con el diócesis, I soy entusiasmado a testigo Los ministerios y programas en toda la diócesis, posible gracias a la financiación de la ADA. Considere hacer una donación, ayudar a apoyar a las personas, los ministerios y las actividades dentro de la diócesis.

A medida que se acerca el día de mi ordenación, espero estar presente con ustedes en todos los aspectos de la vida parroquial, compartiendo sus alegrías y tristezas y celebrando la belleza de nuestra fe católica juntos. Les pido que tengan paciencia conmigo, mientras aprendo a ser su obispo. Por favor, sean honesto conmigo en compartir sus esperanzas y deseos para saber cómo podemos avanzar al juntos al Reino de Dios.

Les pido sus continuas oraciones por me y por nuestra diócesis, y sepan que yo estaré orando por ustedes y por todos aquellos que han sido confiados a nuestro cuidado.

Atentamente suyo en Cristo,

Rev. Mons. Dennis G. Walsh

Obispo-Electo de Davenport