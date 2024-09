Preparing Catholic leaders / Preparando líderes católicos

Dear Friends in Christ,

Once again it is time for the upcoming collection in support of The Catholic University of America located in the heart of our nation’s capital. Founded by a pontifical charter in 1887 as the national research university of the Church in the United States, the university has served the Church and our nation for more than 130 years.

Under the guidance of President Peter K. Kilpatrick, Ph.D., through its 12 schools, 32 research facilities and more than 250 academic programs, the university community works tirelessly on behalf of its more than 5,000 undergraduate and graduate students to help educate them to serve the Church and nation as the Catholic leaders of tomorrow.

Your gift to this collection, the only national collection taken for higher education in our country, will not only go to support students through various scholarship and financial aid programs but also helps the university better serve dioceses and parishes through innovative research initiatives and training programs, such as the Catholic Identity Professional Development program for teachers, staff and school leaders in the Archdiocese of Chicago and an innovative program that provides lower-income, primarily Hispanic and Latino students access to a Catholic University undergraduate degree affordably and locally in Tucson, Arizona.

Our contributions are critical to both a successful academic year and to all the important work the university does on behalf of the church and its Faithful in our country. I urge you to please make a contribution to the mission of the Catholic University, either directly at your parish or online through their site. Please be generous in supporting this important collection.

With prayers and expressions of gratitude I remain, faithfully yours in Christ,

Very Rev. Kenneth E. Kuntz

Diocesan Administrator of Davenport

Preparando líderes católicos

Queridos Amigos en Cristo:

Una vez más, ha llegado el momento de la próxima colecta en apoyo de la Universidad Católica de América, ubicada en el corazón de la capital de nuestra nación. Fundada por una carta pontificia en 1887 como la universidad nacional de investigación de la Iglesia en los Estados Unidos, ha servido a la Iglesia y a nuestra nación durante más de 130 años.

Bajo la dirección del presidente Peter K. Kilpatrick, Ph.D., y a través de sus 12 escuelas, 32 centros de investigación y más de 250 programas académicos, la comunidad universitaria trabaja incansablemente en nombre de sus más de 5,000 estudiantes de pregrado y posgrado para formarlos como los líderes católicos del mañana, comprometidos con el servicio a la Iglesia y a la nación.

Su donación a esta colecta, la única a nivel nacional para la educación superior en nuestro país, no solo apoyará a los estudiantes mediante varios programas de becas y ayuda financiera, sino que también permitirá a la Universidad servir mejor a las diócesis y parroquias a través de iniciativas de investigación innovadoras y programas de capacitación. Entre estos se encuentran el programa de Desarrollo Profesional de Identidad Católica para maestros, personal y líderes escolares en la Arquidiócesis de Chicago, y un programa innovador en Tucson, Arizona, que ofrece a estudiantes de bajos ingresos, principalmente hispanos y latinos, acceso a un título universitario católico de manera asequible y local.

Nuestras contribuciones son fundamentales para el éxito del año académico y para el valioso trabajo que la Universidad realiza en nombre de la Iglesia y sus fieles en nuestro país. Les insto a hacer una contribución a la misión de la Universidad Católica, ya sea directamente en su parroquia o en línea a través de su sitio web. Por favor, sean generosos al apoyar esta importante colecta.

Sinceramente suyo en Cristo,

Rev. P. Kenneth E. Kuntz

Administrador Diocesano de Davenport