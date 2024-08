La historia y el propósito del escapulario

Por: Padre Thom Hennen

El Mensajero Católico

Pregunta: ¿Qué es un escapulario? ¿Hay diferentes tipos? ¿Ya no son populares?

Respuesta: Buena pregunta y una continuación adecuada de la columna de la semana pasada sobre las indulgencias, como veremos. Primero, ¿qué es un escapulario? En la piedad popular católica, un escapulario es una tela pequeña, de lana y rectangular que se usa por delante y por detrás sobre los hombros (generalmente debajo de la camisa) y está conectada por una cuerda. Es básicamente una versión en miniatura de lo que algunos hermanos y hermanas religiosos podrían usar como parte de su hábito religioso.

La práctica monástica de llevar un escapulario se menciona ya en el siglo VII en la Regla de San Benito. Probablemente una prenda exterior o delantal usado para servir, gradualmente adquirió un significado más espiritual y se incorporó a la vestimenta común de diferentes órdenes religiosas.

Hay muchos tipos y de colores diferentes de escapularios, basados en los hábitos y devociones particulares de las diferentes órdenes religiosas. Por ejemplo, hay un escapulario blanco con una cruz azul y roja en honor a la Trinidad (una versión en miniatura del hábito de la Orden de la Santísima Trinidad), un escapulario azul en honor a la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, un escapulario rojo en honor a la Pasión de Cristo, un escapulario negro en honor a los Siete Dolores de María. El escapulario más popular es el escapulario marrón de Nuestra Señora del Monte Carmelo, asociado con los carmelitas. Incluso hay un escapulario quíntuple que agrupa todos estos.

Con el desarrollo de las terceras órdenes y varias cofradías asociadas con diferentes órdenes religiosas, se hizo popular que los laicos usaran una versión más pequeña del hábito religioso como signo de su compromiso de vivir algo del carisma y la espiritualidad de esa orden en particular. Ese es el primer y original propósito del escapulario. Es un recordatorio para el portador de su compromiso con un determinado conjunto de ideales, devociones o prácticas.

Está en la categoría de lo que llamamos “sacramentales” en la Iglesia, cosas como agua bendita, sal bendita, cuentas de rosario, crucifijos, medallas, íconos y otros artículos sagrados, destinados a recordarnos el amor de Dios, los santos y los misterios de nuestra fe. A menudo describo los sacramentales como “ganchos” en los que cuelgan nuestras oraciones.

Al igual que con muchas prácticas piadosas, la concesión de una indulgencia finalmente se vinculó al uso del escapulario marrón en particular. Una tradición medieval de una aparición de María a San Simón Stock dice que ella le dijo: “Quien muera vestido con este hábito no sufrirá los fuegos del infierno”. Para ser claros, el escapulario no es un “objeto mágico” o un “pase libre para salir del infierno o del purgatorio”. Se aplicarían las mismas condiciones para cualquier acto de indulgencia, a saber, estar libre de pecado grave (en un “estado de gracia”) y estar desapegado del pecado.

Conseguí un escapulario marrón en la universidad y he usado uno desde entonces. A menudo, a lo largo del día, lo sentiré y trataré de recordar que me he entregado a Nuestra Señora de una manera especial, sabiendo que Ella solo quiere acercarme a su Hijo, Jesús.

Los escapularios se desgastan o se rompen con el tiempo. No sé por cuántos escapularios he pasado. Como cualquier sacramental, el escapulario debe ser bendecido por un sacerdote o diácono. Cualquier sacerdote puede investir a una persona en el escapulario marrón y hay un ritual para esto en el “Libro de las Bendiciones”. Aunque tal vez no sea tan popular como en épocas anteriores, esta sigue siendo una práctica devocional digna.

(Padre Thom Hennen es pastor de Cátedra del Sagrado Corazón en Davenport.)