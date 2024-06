Help the pope with acts of mercy, charity /Ayudar al Papa con actos de misericordia, caridad

Dear Brothers and Sisters in Christ,

Migrants and refugees from southwestern and southern Asian countries — such as Syria, Afghanistan, Pakistan, and Bangladesh — travel to Europe by the Balkan route, which runs through southeastern Europe. Since 2018, migrants traveling this way have ended their journeys in refugee camps. Late in 2020, a fire in one camp in Lipa, Bosnia-Herzegovina, forced 1,500 of these refugees to live outdoors during the cold and snow of winter. Pope Francis responded with a donation to build structures to accommodate the refugee families and unaccompanied minors.

Your contribution to Peter’s Pence helps fund not only all the activities of the dicasteries of the Roman Curia that assist the pope in his ministry, but also several solidarity projects that aid those most in need. To learn more about the ways in which Peter’s Pence supports the Holy Father’s ministry of mercy, visit www.obolodisanpietro.va/en/cos-e-l-obolo. html (English) or www.obolodisanpietro.va/es/

cos-e-l-obolo.html (español).

Please prayerfully consider supporting this year’s collection on June 29-30 as an act of mercy and charity. Join our brothers and sisters in faith from around the globe to help Pope Francis carry out his ministry to the Universal Church and reach out to the most marginalized in our world.

Thank you and may God bless you abundantly.

Sincerely yours in Christ,

Very Rev. Kenneth E. Kuntz

Diocesan Administrator of Davenport

Ayudar al Papa con actos de misericordia, caridad

Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo,

Los migrantes y refugiados de países del suroeste y sur de Asia (como Siria, Afganistán, Pakistán y Bangladesh) viajan a Europa por la ruta de los Balcanes, que atraviesa el sudeste de Europa. Desde 2018, los migrantes que viajan de esta manera terminan su viaje en campos de refugiados. A finales de 2020, un incendio en un campo de Lipa , Bosnia-Herzegovina, obligó a 1.500 de estos refugiados a vivir al aire libre durante el frío y la nieve del invierno. El Papa Francisco respondió con una donación para construir estructuras para alojar a las familias de refugiados y a los menores no acompañados.

Tu contribución al Óbolo de San Pedro ayuda a financiar no sólo todas las actividades de los dicasterios de la Curia Romana, que a la vez ayuda al Papa en su ministerio, sino también varios proyectos solidarios que ayudan a los más necesitados. Para obtener más información sobre las formas en que Peter’s Pence apoya el ministerio de misericordia del Santo Padre, visite www.obolodisanpietro.va/en/cos-el-obolo.html (inglés) o www.obolodisanpietro.va/es/cos-el- obolo.html ( español ).

Considere en oración apoyar la colecta de este año del 29 al 30 de junio de 2024 como un acto de misericordia y caridad. Únase a nuestros hermanos y hermanas en la fe de todo el mundo para ayudar al Papa Francisco a llevar a cabo su ministerio a la Iglesia Universal y llegar a los más marginados de nuestro mundo.

Gracias y que Dios los bendiga abundantemente.

Sinceramente suyo en Cristo,

Rev. P. Kenneth E. Kuntz

Administrador Diocesano de Davenport