Welcome to the Catholic Church

Listed are adults (7 years and older) who have joined the Catholic Church in the Diocese of Davenport from Pentecost 2023 through Pentecost 2024 as provided by the parishes.

Our Lady of Lourdes-Bettendorf

P. T. Boeye

Brayden Galyardt

Emily Hawkins

Alexander Skeen

Bailey Stracner

Joshua Stracner

St. John Vianney-Bettendorf

Ava Barsness

Nate Gillette

Tim Johnson

Kelsey Jones

Michael Link

Jillian Mann

Michael Murrens

Bud Price

Kyle Shevela

Maggie Smith

Allison Thiessen

Joshua Thiessen

Carlie Vance

Dennis VanZandt

Peyton Vickerman

St. Andrew-Blue Grass

Jessica Wasson

Alex Cutkomp

Divine Mercy-Burlington

Gavin Boelens

Grady Boelens

Micki Boelens

Geovanni Carpio

Layla Carpio

Nicole Hirte

Liam Hobbs

Ty Hobbs

Erika Howard

Alyssa Leber

Michael Leber

Richard Mills

Lee Micucci

Mason Nichols

Forestt Stellern

Ehren Van Winkle

Jesus Christ, Prince of Peace-Clinton

Sandra Brown

Nathaniel Dunmore

Fransico Esparza

Sydney Edwards

Keira Fullick

MaeLinn Monaghan

Miautso Monaghan-Yang

Eric Peters

Marlee Rastrelli

Liam Sexton

St. Thomas More-Coralville

David Arnold

Sara Arnold

Vivian Breder

Jessica Corliss

Kelly Donelson

Sarah Drum

Sara Ernster

Ashlee Fisher

Kelsey Henkenius

Ryan Henkenius

Tanner Marshall

Jacob Meier

Katie Melloy

Macsen Melloy

Maddox Melloy

Maverick Melloy

Kelly Preuninger

Alex Ritchie

Abigail Thomas

Grant Warmoth

Christ the King Chapel, St. Ambrose University-Davenport

Madelyn Palanos

Jadie Knecht

Holy Family-Davenport

Victor Manuel Guzman

Kristina LeShay Munoz

Esteban Jesus Munoz

Kyle Eugene Homan

Darnell Larmontt Quinn Jr.

Samantha Solis

Felicia Marie Mannion

Sacred Heart Cathedral-Davenport

Christian Shiltz

Malaya Teague

Mayumi McClinton

Kaylyn Nelson

Jason Haubenstricker

Jeffrey Collins

Megan Collins

Asher Collins

Caleb Collins

Jason Jaquet

Alex Barnett

Reece Powell

St. Alphonsus-Davenport

Ariel Johnson

Ashley Johnson

April Johnson

St. Anthony-Davenport

Eduardo Cruz Flores

Aiden Moralez

Gabriella Moralez

Owen Moralez

Mya Tyler

Reina Tyler

Erik Moralez

Erika Segura

Jedediah Crowe

Theresa Adams-Hardy

Janet Schaeffer

Louis Wagner

William Woodruff

Hayley Fedderson

O’Ryan Rowe

Maria Waterman

Katy Sundberg

Amber Bruce

Julia Garrison

Corissa Kinkade

Melinda Kirik

Chris Jones

Kingston Tyler

James Wagner

Luigi Wagner

Anna McDonald

Roy Gower

St. Paul the Apostle-Davenport

Tamela Renee Adams

Aila Payton Catalano

Charlotte Opal Nigey

Kaitlin Marie Peterson

Logan Robert Peterson

Carter Allen Peterson

Finley Owen Peterson

Bo Daniel Reitinger

Harvey Dean Reitinger

Amelia Jo Tierney

Maguinlee Sue Tierney

Kyle David Baker

Mark Louis Nielsen

John William Weiland

Our Lady of Victory-Davenport

Ronald Damewood III

Liam Couuihan

Layla Couuihan

Robert Jones

Jennifer Seifert

Nicholas Cain

Joe Masterson

Grant Carter

Kyle Miller

Ashley Drumm

Kinsley Jones-Drumm

Gena Fassino

Gregory Cooney

Christian Lopez

Yaretzi Lopez

Connor Sentore

Lilliana Reyes

Leon Reyes

Victoria Vance

St. Mary-Fairfield

Simon Bollinger

Jeremy Clark

Peyton Greiner

Blake Dallas

Donna Teeter

St. Mary-Grinnell

Barbara Maria LaPlaunt

Newman Catholic Student Center-Iowa City

Ashley Campbell

Alexa Carter

Levi Sims

Jacob Cooper

Kamryn McDonald

Jinyu Song

St. Mary-Iowa City

Matthew Berst

Alan Gunderson

Alexander Heim

Mallory Anderson

Kati Faupel

Grant Keppy

Dillan Lein

Nicholas Pittman

Wade Carter

Kaitlyn Stastny

Stuart Wood

Thomas Pedersen

Duku Peter

Eden Smith

Brynn Borgwardt

Kekeli Komlan

Ian Komlan

William Matondo

Zachary Matondo

Tuyen Tran

Emery Campbell

David Sorensen

Madeline Berst

St. Wenceslaus-

Iowa City

Rene Lecuona

Sabrina James

Church of All Saints-Keokuk

Diana Sestito

Susie Rose

Holy Trinity-Keota

Levi Lyle

Our Lady of the River- LeClaire

Michael Applegate

Timothy Beck

Alyssa Kent

Davis Menees

Matthew Rokes

Susan Watkins

Sacred Heart-

Melcher-Dallas

Clayton Starckovich

Danielle Mason

Ss. Mary & Mathias-Muscatine

JoLisa Colman

AlexZander Rudolph

Jennifer Schillig

Samantha Frye

Naleena Frye

Aaliyah Salazar

Kinnick Frye

Catalina Gomez

Luciano Gomez

Lydia Anderson

Spencer Kissel

Elizabeth Norman

Sami Pratt

Raelynn Venugopal

Ronan Venugopal

Jia Xiang Zheng

Sacred Heart-Newton

Taylor Miller

St. Mary-Oskaloosa

Aiden Feist

Brexton Patzel

Kael Patzel

Joe Patzel

Paula Ryan

Preston Sereg

St. Mary of the Visitation-Ottumwa

Nina Cataleya Lira

Anaya Larios

Travis Bowen

Pedro Angel Mendoza

Aleyda Christina Francisco Hobbs

Cristina Juliette Ibarra Quiroz

Tyler Martin Ibarra Quiroz

Dylan Damian Ibarra Quiroz

Javier Hulises Jimenez Sandoval

St. Patrick-Ottumwa

Marilyn Olinger

St. Mary-Pella

Mudiaga Michael Agbro

Mary Ruth Bokinsky Mansfield

Amarachi Jessie Nwaogu

Daniel Radcliffe

Javier Ramirez, Jr.

Shawn Spurrier

Broderick Jameson Toth

Steven Jon Warden

Harlan Van Vark

Larry Anderson

St. Mary-Solon

Jessica Croy

Jacqueline Kraxner

Kathryn Reed

St. James-Washington

Brooksie Peiffer

Giovani Aguilar

Patricia De La Cruz

Margarita Diaz

St. Mary of the Assumption-West Point

Jason Ridgway

Heather Halbrook

Amy Fraise

St. Mary-Wilton

Joshua Smyser

Megan Smyser

Madison Smyser

Carter Smyser

Cooper Smyser

Tucker Smyser