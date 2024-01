Catholic schools form each student

Administrator’s letter

Dear Sisters and Brothers in Christ,

National Catholic Schools Week, an annual celebration of Catholic education, will take place the week of Jan. 28 – Feb. 3, 2024. What a year 2023 was for Catholic schools! The events of the past year included ongoing development of the religious dimension of the school through permeation of Gospel values in all areas of the curriculum, and access to Education Savings Accounts (ESA). These events supported our Catholic schools in forming saints and teaching the whole person, body, mind and spirit. Truly, Catholic schools are united in faith and community.

With faith as the binding element of Catholic schools, teachers, administrators and staff provide an environment for our children that stands at the intersection of faith and culture. When a student enters the Catholic school, they experience a new environment, an environment permeated with the Gospel integrated across all the disciplines; not just religion class. Ultimately, Catholic schools communicate a mission centered on the Eucharist, which, through faith formation, academic excellence and service, integrate culture with faith and faith with living.

With the start of the 2023-2024 school year, we saw Catholic school enrollment across the diocese increase by several hundred students. Parents exercised their ESA choice option to select schools that contribute to the evangelizing mission of the Church and schools steeped in a Catholic worldview. Within the next two years, every parent will be able to choose education centered on the person of Jesus Christ. Our Catholic schools are waiting for you!

In order to accomplish the mission of our Catholic schools, we rely on many gifted and generous people, including the clergy, parents, administrators, faculty, staff, grandparents, volunteers and benefactors. We are grateful.

In my role as Diocesan Administrator of the Diocese of Davenport, I pray for the continued success of our Catholic schools and all faith formation activities in the diocese. Please join me in praying that our Catholic schools remain an extension of the Church, emphasizing Catholic teachings, virtues and traditions, while also valuing diversity and showing respect for all people. Happy Catholic Schools Week!

Sincerely in Christ,

Very Rev. Kenneth E. Kuntz

Diocesan Administrator of Davenport



Las escuelas católicas educan a cada estudiante

Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo:

La Semana Nacional de las Escuelas Católicas, una celebración anual de la educación católica, se llevará a cabo la semana del 28 de enero al 3 de febrero de 2024. ¡Qué año 2023 fue para las escuelas católicas! Los acontecimientos del año pasado incluyeron el desarrollo continuo de la dimensión religiosa de la escuela a través de la penetración de los valores del Evangelio en todas las áreas del plan de estudios, y el acceso a las Cuentas de Ahorro para la Educación (ESA). Estos eventos apoyaron a nuestras escuelas católicas en la formación de santos y en la enseñanza de la persona en su totalidad, cuerpo, mente y espíritu. Verdaderamente, las escuelas católicas están unidas en la fe y en la comunidad.

Con la fe como el elemento vinculante de las escuelas católicas, los maestros, administradores y personal proporcionan un entorno para nuestros niños, que se encuentra en la intersección de la fe y la cultura. Cuando un estudiante ingresa a la escuela católica, experimenta un ambiente nuevo, un ambiente impregnado del Evangelio integrado en todas las disciplinas; no solo clases de religión. En última instancia, las escuelas católicas comunican una misión centrada en la Eucaristía, que a través de la formación en la fe, la excelencia académica y el servicio, integran la cultura con la fe y la fe con la vida.

Con el inicio del año escolar 2023-2024, vimos que la matrícula en las escuelas católicas de toda la Diócesis aumentó en varios cientos de estudiantes. Los padres ejercieron su opción de elección de ESA para seleccionar escuelas que contribuyan a la misión evangelizadora de la iglesia y escuelas impregnadas de una cosmovisión católica. Dentro de los próximos dos años, cada padre podrá elegir una educación centrada en la Persona de Jesucristo. ¡Nuestras escuelas católicas te están esperando!

Para cumplir con la misión de nuestras escuelas católicas, dependemos de muchas personas talentosas y generosas, incluyendo el clero, los padres, los administradores, la facultad, el personal, los abuelos, los voluntarios y los benefactores. Estamos agradecidos.

En mi papel como Administrador Diocesano de la Diócesis de Davenport, rezo por el éxito continuo de nuestras escuelas católicas y todas las actividades de formación en la fe en la diócesis. Por favor, únanse a mí en oración para que nuestras escuelas católicas sigan siendo una extensión de la Iglesia, enfatizando las enseñanzas, virtudes y tradiciones católicas, al mismo tiempo que valoran la diversidad y muestran respeto por todas las personas. ¡Feliz Semana de las Escuelas Católicas!

Sinceramente en Cristo,

Rev. Kenneth E. Kuntz

Administrador Diocesano de Davenport